Logitech Pebble M350 Kablosuz Mouse’yi duyurdu

Logitech, şık, rahat, sessiz ve güvenilir bir Logitech mouse’unun tüm temel bileşenlerini içeren kablosuz bir model olan Logitech Pebble M350’nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Üç renk seçeneği bulunan Logitech Pebble M350, ince ve portatif tasarımıyla elde sanki bir “pebble” (çakıl taşı) tutuyor gibi bir his veriyor.

Logitech M350 Mouse

Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar yeni ürünle ilgili olarak, “Teknolojik cihazlarınız harika çalışmalı, harika hissettirmeli ve harika görünmeli. Logitech Pebble M350, her nerede kullanmak istiyorsanız buna uyum sağlayacak şekilde basit, rahat ve kendi stilinize uyacak şekilde tasarlandı.” dedi.

Tasarım

Logitech Pebble M350, minimalist ve taşınabilir bir tasarımla, beyaz, gül ve grafit renklerinde kullanıcılarla buluşurken, bilgisayar her nerede kullanılırsa kullanılsın ultra sessiz bir deneyim vadediyor. Mouse geleneksel “tıklama” hissini verirken aynı zamanda gürültüyü yüzde 90’dan fazla azaltıyor. Geniş lastik kaydırma tekerleği dahi sessizce kayıyor.

Özellikler

Çift bağlantı seçeneği sayesinde, kullanıcılar Bluetooth® veya ürünle birlikte gelen Logitech USB alıcısıyla bağlanmayı tercih edebiliyor. Logitech Pebble M350, Logitech’in yüksek hassasiyetli optik takip teknolojisiyle hemen hemen her yüzeyde çalışabiliyor.

Tek bir AA pille çalışan mouse’da, kullanılmadığında pil tasarrufu moduna geçen otomatik uyku özelliği ve 18 aylık bir pil ömrü bulunuyor.