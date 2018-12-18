Logitech, video içerik oluşturmayı kolaylaştıran yeni yazılımı Logitech Capture'ı duyurdu. Logitech C920, C922 ve BRIO 4K Pro web kameralarıyla tam uyumluluk içinde çalışan yazılım, içerik oluşturucuların, web kameralarıyla doğrudan yüksek kaliteli içerik üretmelerine yardımcı oluyor. Birden fazla kaynaktan kayıt yapmaya imkân tanıyan Logitech Capture, aynı anda iki web kamerasından gelen görüntüyü yada ekran ve web kamerasından gelen görüntüleri birleştirebiliyor. Logitech Capture sayesinde cep telefonları ve sosyal medya gönderileri için optimize edilmiş 9:16 portre formatında dikey kayıt yapabilen yazılım, karmaşık kodlayıcılar kullanmaya gerek kalmadan doğrudan web kamerasından YouTube'da yayın yapmaya olanak sağlıyor. Yayın sırasında Logitech Capture'daki tüm düzenleme ve özelleştirme seçeneklerine erişilebiliyor.

Stüdyo seviyesi video düzenleme

Stüdyo seviyesinde kontroller sunan Logitech Capture, ChromaKey kaydını etkinleştirme, kaynakları değiştirirken geçiş efektleri uygulama ve kenarlıkların boyut ve rengini değiştirme gibi özellikleri kullanıcılarla buluşturuyor. Hareketsiz görüntüleri de çekebilen yazılım, uygulamadan çıkmadan mikrofon giriş sesini ayarlayabilmeye imkân tanıyor. Kamera özelleştirmesine olanak tanıyan Logitech Capture’la, görüş alanı, en boy oranı ve kayıt çözünürlüğü özelleştirilebiliyor. Gelişmiş kullanıcılar ayrıca aydınlık dengesi, otomatik odaklama ve saniyede işlenen kare ayarlarını da değiştirebiliyor. Logitech Capture, tüm ayarları kullanıcı profiline kaydederek sonraki kullanımlarda kolay bir kullanım sunuyor.

Yotube için video oluşturma

YouTube'da ve diğer içerik platformlarında görülen içeriklerin genellikle birinci sınıf videolardan oluştuğunu, ancak kamera arkasındaki detayların hala karmaşık ve kafa karıştırıcı olduğunu belirten Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar, “Web kameralarımızla bir araya gelen Logitech Capture, video kaydını basitleştirmeyi hedefliyor. Böylece herkes, profesyonel kalitede videoları kolayca oluşturabiliyor. İçerik oluşturucular geçiş, filtre ve diğer efektlerden yararlanarak videolarını Youtube, Facebook ve Instagram gibi en popüler sosyal mecralarda kolaylıkla paylaşabiliyor.” dedi.