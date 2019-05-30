LOGITECH’DEN OYUNCULARA YAZA ÖZEL SÜPER FIRSATLAR

Oyuncular için üretilmiş yüksek performanslı donanım serisini geliştirmeye devam eden Logitech G, yaz günlerinde bilgisayar başında yepyeni ekipmanlarla oturmak isteyen oyunseverlere harika bir fırsat sunuyor.
Bu kapsamda, 23 Mayıs – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında oyuncu mouselar’ından, klavyelere, kulaklıklardan, mousepad’lere özel indirimler seçkin teknoloji mağazalarında olacak. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline girecek öğrencileri de sevindirecek kampanya, G102, G213, G231, G300s, G430, G502, G413, G430, G502, F310 VE F710 ürünlerinde geçerli olacak.
Logitech G Hakkında
Logitech G, Logitech International’ın markası olan, PC ve Konsol oyun ekipmanları alanında dünya lideridir. Logitech G, yenilikçi tasarım, gelişmiş teknolojiler ve oyun oynamak için derin bir tutkuyla mümkün olan en üst düzey klavye, mouse, kulaklık, mousepad ürünlerinin yanı sıra direksiyon ve joystick gibi simülasyon ürünleriyle de her seviyedeki oyuncuya hizmet veriyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global SelectMarket’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi.
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