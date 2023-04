Lord of the Rings: Gollum oyununun fiyatı açıklandı

Yılın en çok merak edilen oyunlarından biri olan Lord of the rings: Gollum oyunun çıkışı yaklaşık iki sene kadar ertelenmişti. Oyun severler Lord of the Rings: Gollum oyunun çıkış tarihini ve fiyatını merak ediyordu.

Yüzüklerin efendisi filminde yer alan Gollum karakteri ile yola çıkılan ve Daedalic yapımı olan film PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için ön siparişe açıldı.

Yüzüklerin efendisi serilerinde adından çok bahsedilen Gollum bir oyuna çevrileceği haberleri geldikten sonra oyun severler için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Oyun Gollum karakterine bazı görevler vermeniz ve bu karakterin şekillenmesi ile aksiyon macera üzerine olacak. Oyunda en önemli özellik gizlilik üzerine olacak. Gollum ile beraber kullanıcıları değişik maceralar bekliyor.

Oyunun çıkış tarihi ise 25 Mayıs olarak açıklandı. Steam üzerinde oyun 595 TL’ye, Xbox ve PlayStation tarafında ise 599 TL’den ön siparişe çıkmış durumda.