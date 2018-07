Mac’te PDF Nasıl Düzenlenir

Bir PDF editörü ile, PDF dosyasını düzenleyebilrisiniz. Metinleri değiştirebilir, gmrüntü ekleyebilir veya kadlırabilirsiniz. Ayrıca PDF dosyaları aracılığı ile imza atabilir, formları doldurabilir ve pek çok şey daha yapabilirsiniz.

Tek bir programda bütün bunları yapabilecek programı bulmak gerçekten zor. Mac'in PDF düzenleme yeteneklerini kullanarak bir şeyler yapılabilir.

Mac'te PDF'yi düzenlemenin en kolay yolu, yerleşik Önizleme programını kullanmaktır. Bununla birlikte, PDF editörünün ne yapmasını istediğinize bağlı olarak sizin için daha iyi çalışabilecek çevrimiçi ve üçüncü taraf PDF editörleri de dahil olmak üzere başka seçenekler de vardır.

Not: Yapmak isteyebileceğiniz benzer bir görev, PDF'yi MS Word'de kullanmak üzere bir DOCX dosyası gibi başka bir dosya biçimine veya PDF'yi bir e-kitap olarak kullanmak için bir EPUB dosyasına dönüştürmektir. Bu düzenleme türleri, bir PDF editörü değil, bir belge dosyası dönüştürücü ile gerçekleştirilebilir. Benzer şekilde, farklı bir dosyayı bir PDF dosyasına dönüştürmek için bir PDF yazıcı kullanabilirsiniz.

Önizleme ile PDF'leri Düzenle

Önizleme, Mac'iniz için PDF'leri açabilen ve düzenleyebilen bir programdır. Önceden var olan metni düzenleyemediği istisnası dışında diğer PDF editörleri kadar kapsamlıdır. Bununla birlikte, kullanmak için ekstra bir şey yüklemeniz gerekmediği önemli bir avantajdır. Sadece PDF'yi açın ve hemen düzenlemeye başlayın.

Not: PDF dosyasını açtığınızda Önizleme başlatılmazsa, önce Önizleme'yi açın ve ardından PDF'ye göz atın. Önizleme'den Önizleme'ye ulaşabilirsiniz: Önizleme'yi arayın veya programlar listesinde arayın. Açık olduğunda, PDF'yi bulmak için Dosya> Aç ... seçeneğine gidin. Önizlemede kenar çubuğunu görmüyorsanız, bunu Görünüm menüsünden etkinleştirebilirsiniz.

Önizleme'deki diğer PDF düzenleme seçeneklerinin çoğu Araçlar menüsünde bulunur.

Önizleme, PDF dosyasındaki mevcut metni düzenlemenize izin vermezken, metni gizlemek için metin üzerinde beyaz bir kutu çizebilir ve ardından metin aracıyla kutunun üstüne kendi metninizi yazabilirsiniz. Bu, metin düzenleme bazı PDF editörleri ile olduğu kadar pürüzsüz değildir, ancak Önizleme ile PDF dosyasındaki metni değiştirmek için tek seçenek.

İpucu: Daha kolay düzenleme için açıklamalı not menüsünü her zaman göstermek için, bunu Görünüm menüsünden etkinleştirebilirsiniz . MacOS sürümünüze bağlı olarak, ya Araç Çubuğunu İşaretle ya da Not Ekleme Araç Çubuğunu Göster olarak adlandırılır.

Mac'inize bağlı bir izleme paneli veya iSight kamerası olduğu sürece, imzayı PDF'ye eklemek için de Önizleme'yi kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir serbest çizim aracı da mevcuttur, böylece imzanızı çizebilir veya şekilleri doğrudan belgeye çizebilirsiniz.

Mac için Diğer PDF Düzenleyicileri

Önizleme'deki özellikler aradığınız şey değilse, bunları başka bir PDF düzenleyicisinde bulabilirsiniz. En iyi ve Ücretsiz PDF düzenleyicileri yazımızı ziyaret edin.

Mac üzerinde PDF düzenlemeleri hakkında sorunuz için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz.