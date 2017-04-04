MAKERbuino ile Kendi Oyun Konsolunu Yap (Kickstarter)
MAKERbuino ile Kendi Oyun Konsolunu Yap
Kickstarter bağımsız yapımcıların icatlarını satabildikleri ünlü bir alan. Bu günlerde satışa sunulan ürün ise DIY yani, kendi yap ürünlerinin en ilginci olabilir.
Ürün retro bir oyun konsolu. Retro kategorisine sunduğu oyunlar sebebi ile giriyor. Kendin yap kısmı ise konsolun kendisi.
Konsolu kendiniz lehim atıp toparlayacaksınız ve oyunların kodlarına içine de müdahale edebileceksiniz.
Çok fazla renk seçeneği ve renkli butonları da bulunuyor.
Ürün kit formunda monte edilmeden geliyor. Yapımcısı tarafından, gerekli tüm elektronik parçaları içeren bire kutu halinde geleceği söyleniyor. İnsanları keşfetmeye, öğrenmeye, eğlenceli ve ilginç bir şekilde yeni şeyler yaratmaya motive etme amacını taşıyor.
Satıcı ürünün ucuzluğunu göstermek için oyun fiyatları ile karşılaştırma yapıyor. MAKERbuino fiyatı 35$.
Makerbuino kurabilmek için en ucuzudan lehim makinası, pense, tornavida ve lehim için vakum torbası.
Ürünün üretilebilmesi için 10 bin dolara ihtiyacı vardı. Şu anda 30 bin doları geçmiş durumda.
KICKSTARTER SAYFASINI ZİYARET EDİN
Standart MAKERbuino kiti , taşınabilir oyun konsolunu oluşturmak için gereken tüm elektronik bileşenlerle birlikte gelir:
MAKERbuino PCB
Lazer CNC kesim akrilik gövde (üç parçalı)
ATmega328P-PU mikro denetleyici
28 pinli IC soketi (ATmega328 için)
Nokia 5110 grafik LCD çıkıntı panosu
Mikro USB portlu Li-Po şarj kartı (TP4056 şarj devresi)
Li-Po pil, erkek JST konnektörlü 3.7V, 600mAh
Kadın JST pil konektörü
Oyunlarla önceden yüklenmiş 128MB SD kartı (dosyaları ve programları depolamak, yüklemek ve akıtmak için)
SD soketi
16Mhz kristal
3.3v voltaj regülatörü (MCP1702-3302E)
4 pinli açılı anti-revers pin başlığı (i2c bağlantı noktaları için) x2
3.5mm kulaklık soketi
2N2222A NPN transistör
100uF kondansatör x3
100 nf kapasitör x2
22pf kapasitör x2
100Ω direnç
10kΩ direnç x2
4.7kΩ direnç x2
2kΩ direnç
1kΩ trim-potansiyometre x2
1N4148 diyot
Karşılık gelen düğme kapağı x7 ile büyük tıklanabilir basmalı buton
Mini kaydırma anahtarı x2
8Ω, 0,5W, 28mm çaplı hoparlör
ISP bağlantı noktası açı başlığı pimleri
Seri bağlantı noktası açı başlığı pimleri
Koparma portu açısı başlık pimleri
FTDI USB - rs232 adaptör kartı (MAKERbuino'yu bilgisayara bağlamak için kullanılan bir kart)