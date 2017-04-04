MAKERbuino ile Kendi Oyun Konsolunu Yap (Kickstarter)

MAKERbuino ile Kendi Oyun Konsolunu Yap

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Kickstarter bağımsız yapımcıların icatlarını satabildikleri ünlü bir alan. Bu günlerde satışa sunulan ürün ise DIY yani, kendi yap ürünlerinin en ilginci olabilir.

Ürün retro bir oyun konsolu. Retro kategorisine sunduğu oyunlar sebebi ile giriyor. Kendin yap kısmı ise konsolun kendisi.

Konsolu kendiniz lehim atıp toparlayacaksınız ve oyunların kodlarına içine de müdahale edebileceksiniz.

Çok fazla renk seçeneği ve renkli butonları da bulunuyor.

Ürün kit formunda monte edilmeden geliyor. Yapımcısı tarafından, gerekli tüm elektronik parçaları içeren bire kutu halinde geleceği söyleniyor. İnsanları keşfetmeye, öğrenmeye, eğlenceli ve ilginç bir şekilde yeni şeyler yaratmaya motive etme amacını taşıyor.

Satıcı ürünün ucuzluğunu göstermek için oyun fiyatları ile karşılaştırma yapıyor. MAKERbuino fiyatı 35$.

Makerbuino kurabilmek için en ucuzudan lehim makinası, pense, tornavida ve lehim için vakum torbası.

Ürünün üretilebilmesi için 10 bin dolara ihtiyacı vardı. Şu anda 30 bin doları geçmiş durumda.

KICKSTARTER SAYFASINI ZİYARET EDİN

Standart MAKERbuino kiti , taşınabilir oyun konsolunu oluşturmak için gereken tüm elektronik bileşenlerle birlikte gelir:

MAKERbuino PCB

Lazer CNC kesim akrilik gövde (üç parçalı)

ATmega328P-PU mikro denetleyici

28 pinli IC soketi (ATmega328 için)

Nokia 5110 grafik LCD çıkıntı panosu

Mikro USB portlu Li-Po şarj kartı (TP4056 şarj devresi)

Li-Po pil, erkek JST konnektörlü 3.7V, 600mAh

Kadın JST pil konektörü

Oyunlarla önceden yüklenmiş 128MB SD kartı (dosyaları ve programları depolamak, yüklemek ve akıtmak için)

SD soketi

16Mhz kristal

3.3v voltaj regülatörü (MCP1702-3302E)

4 pinli açılı anti-revers pin başlığı (i2c bağlantı noktaları için) x2

3.5mm kulaklık soketi

2N2222A NPN transistör

100uF kondansatör x3

100 nf kapasitör x2

22pf kapasitör x2

100Ω direnç

10kΩ direnç x2

4.7kΩ direnç x2

2kΩ direnç

1kΩ trim-potansiyometre x2

1N4148 diyot

Karşılık gelen düğme kapağı x7 ile büyük tıklanabilir basmalı buton

Mini kaydırma anahtarı x2

8Ω, 0,5W, 28mm çaplı hoparlör

ISP bağlantı noktası açı başlığı pimleri

Seri bağlantı noktası açı başlığı pimleri

Koparma portu açısı başlık pimleri

FTDI USB - rs232 adaptör kartı (MAKERbuino'yu bilgisayara bağlamak için kullanılan bir kart)