Marvel Agents Of SHIELD 7. Sezonda Final Yapıyor

Marvel sinema evrenine paralel giden, süper ajanların dizisi ‘Marvel’s Agents Of SHIELD’ 7.sezonunda final yapıyor. Deadline‘ın haberine göre hayranları çok büyük üzüntü duyacak.

Şu an 6. sezonu yayında olan bu süper dizinin özellikle son sezonları kurgusu ve hikayesi ile çok iyi gidiyordu. Marvel TV patronu Jeph Loeb tarafından yapılan açıklamada, 6. sezonun çok eğlenceli biteceği de belirtiliyor. 7.sezon 13 bölüm ile ekranlara veda edecek.

Ajanlar bu sene San Diego Comic-Con’da yer alacak. Katılacak karakterler ise; Ming-Na Wen , Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley ve Jeff Ward olacak.

Dizi 2013 yılında, ilk Avengers filminden bir yıl sonra ABC’de gösterime girdi. Ajan Phil Coulson görünüşte Yenilmezler filminde öldüğü halde, SHIELD ajanları dizisinde yeni diriliyor ve bir takımı yönetiyor. Coulson nihayetinde (spoiler!) Beşinci sezonda gerçekten ölüyor. 6.sezonda ise Phil Coulson’a benzeyen bir uzaylı olarak tekrardan karakter diziye dahil oluyor.