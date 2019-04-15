Oppo'nun F11 Pro'su resmen geçen ayın başında piyasaya sürüldü ancak en yeni Avengers filmi için süper kahraman makyajıyla birlikte yeni bir versiyon geliyor. Şirket, en yeni süper kahraman gişe rekorunun prömiyeri için 24 Nisan’da yeni cihazı Malezya’ya getirmek için Marvel’le ortaklık kurdu.

Telefon, Avengers logosuyla birlikte açık bir mavi arkaya sahip olacak. Ayrıca özel ambalaj ve aksesuarların süper kahraman görünümüyle bir araya gelmesini bekleyebiliriz. Değişen görünümlerin dışında, telefonun geri kalanı normal F11 Pro ile aynı olacaktır.

FHD + ekranı motorlu 16MP selfie kamerası sayesinde en az çerçeveli 6,5 inç boyutunda geliyor. Arka çift 48MP + 5MP kamera kurulumu ve kapasitif parmak izi tarayıcı diğer özellikleri.

Telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilen Helio P70 SoC’da çalışır. Pil kapasitesi 4.000 mAh'dir ve microUSB ile 20W VOOC Charge 3.0'ı destekler. Fiyatlandırma hala açıklanmadı, ancak bu sınırlı sayıda bir cihaz olduğundan alıcılar biraz daha yüksek fiyat ödemeyi göze almalılar.