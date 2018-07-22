The Simpsons’ın yaratıcısı Matt Groening’in yeni dizisi Disenchantment’ın resmi fragmanı yayınlandı!

Netflix'in heyecanla beklenen yeni animasyon dizisi Disenchantment'ın resmi fragmanı, dün San Diego Comic Con 2018'de yaratıcısı Matt Groening'in de katıldığı bir panelde paylaşıldı.

Fragmanda, David Bowie’nin hit parçası “Rebel Rebel”in ortaçağdan ilham alınan yeni bir versiyonu yer alıyor.

Allie Goertz (MAD Magazine/Everything’s Coming Up Simpson podcast) moderasyonunu üstlendiği panele dizinin yaratıcısı Matt Groening ve dizi sorumlusu Josh Weinstein'ın yanı sıra karakterleri seslendiren Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille ve Rough Draft anismasyon stüdyosundan David Herman ve Claudia Katz katıldı.

Disenchantment Hakkında

Matt Groening tarafından hayata geçirilen animasyon Disenchantment, 10 bölümden oluşan bir yetişkin komedi dizisi. Disenchantment'ın parçalanmakta olan orta çağ krallığı Dreamland'a götürdüğü izleyiciler, burada sürekli içki içen genç prenses Bean, girişken Elf dostu Elfo ve Bean'in içindeki şeytan Luci'nin başından geçen talihsizliklere tanık olacak. Bu süreçte, tuhaf üçlünün karşısına canavarlar, cinler, mitolojik yaratıklar, iblisler, troller, morslar ve birçok budala insan çıkacak.

Dizinin seslendirme sanatçıları arasında Abbi Jacobson (“Bean”), Nat Faxon (“Elfo”) ve Eric Andre’nin (“Luci”) yanısıra John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding, ve Lucy Montgomery yer alıyor.

Disenchantment hakkında daha detaylı bilgi için Netflix Medya Merkezi’ni ve dizinin sosyal medya hesaplarını takip edin: Facebook, Instagram, Twitter