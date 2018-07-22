Ana Sayfa / Haberler / The Simpsons’ın yaratıcısı Matt Groening’in yeni dizisi Disenchantment’ın resmi fragmanı yayınlandı!

The Simpsons’ın yaratıcısı Matt Groening’in yeni dizisi Disenchantment’ın resmi fragmanı yayınlandı!

PetaBayt 4 saat önce Haberler Yorum Yazın

Netflix'in heyecanla beklenen yeni animasyon dizisi Disenchantment'ın resmi fragmanı, dün San Diego Comic Con 2018'de yaratıcısı Matt Groening'in de katıldığı bir panelde paylaşıldı.

Fragmanda, David Bowie’nin hit parçası “Rebel Rebel”in ortaçağdan ilham alınan yeni bir versiyonu yer alıyor.

Allie Goertz (MAD Magazine/Everything’s Coming Up Simpson podcast) moderasyonunu üstlendiği panele dizinin yaratıcısı Matt Groening ve dizi sorumlusu Josh Weinstein'ın yanı sıra karakterleri seslendiren Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille ve Rough Draft anismasyon stüdyosundan David Herman ve Claudia Katz katıldı.

Disenchantment Hakkında

Matt Groening tarafından hayata geçirilen animasyon Disenchantment, 10 bölümden oluşan bir yetişkin komedi dizisi. Disenchantment'ın parçalanmakta olan orta çağ krallığı Dreamland'a götürdüğü izleyiciler, burada sürekli içki içen genç prenses Bean, girişken Elf dostu Elfo ve Bean'in içindeki şeytan Luci'nin başından geçen talihsizliklere tanık olacak. Bu süreçte, tuhaf üçlünün karşısına canavarlar, cinler, mitolojik yaratıklar, iblisler, troller, morslar ve birçok budala insan çıkacak.

Dizinin seslendirme sanatçıları arasında Abbi Jacobson (“Bean”), Nat Faxon (“Elfo”) ve Eric Andre’nin (“Luci”) yanısıra John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding, ve Lucy Montgomery yer alıyor.

Disenchantment hakkında daha detaylı bilgi için Netflix Medya Merkezi’ni ve dizinin sosyal medya hesaplarını takip edin: Facebook, Instagram, Twitter

Etiketler

Hakkında PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.
data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Galaxy Note 9’un 4000 mAh bataryası kesinleşti

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı’ndan sızdırılmış bir belgede Galaxy Note 9’un 4000mAh’lık pilini doğruladı. Sertifika dökümanında …

NISSAN LEAF 2018’de Avrupa’da En Çok Satan Elektrik Araba Oldu

Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili: NISSAN LEAF NISSAN LEAF, Avrupa’da yılın ilk 6 ayında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Akıllı Telefon İnceleme - Yazılım Güncelleme - Teknoloji Haberleri, güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları sunar. Petabayt © 2018 Tüm hakları saklıdır