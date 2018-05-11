Max YouTube Star Yarışması’na Başvurular Devam Ediyor

Max’ın YouTube işbirliğiyle düzenlediği Türkiye’nin ilk YouTube yarışması Max YouTube Star’a başvurular 31 Mayıs’a kadar devam ediyor. 8-17 yaş arası çocukların konu sınırlaması olmadan çektikleri videolarla katılabildikleri Max YouTube Star jürisindeBuğra Kazancı (Minecraft Evi), Furkan Yaman, Elif Yalçın ve Buket Sena Özdemir (Moda Benim Hayatım) gibi sevilen Vlogger ve Youtuber’lar yer alıyor.

Hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle çocukların gelişimlerine katkı sağlayan Max, YouTube işbirliğiyle düzenlediği Türkiye’nin ilk YouTube Star yarışması “Max YouTube Star”ın bu yıl ikincisi gerçekleştiriyor. Çocukları internetin ilham veren dünyasını keşfetmeye ve kendilerini geliştirmeye davet eden Max YouTube Star’a başvurular 31 Mayıs’a kadar devam ediyor. Yarışmaya başvurmak isteyenler çocukların konu sınırlaması olmadan çektikleri, kendi hayal güçlerini yansıtan videoları YouTube’a yükledikten sonra www.aslanmax.com/maxyoutubestar adresindeki başvuru formunu doldurmaları yeterli oluyor.

8-17 yaş arası bütün çocukların katılarak yaratıcılıklarını herkese duyurabilecekleri yarışmaya yarı final ve final şeklinde iki aşamalı gerçekleşiyor. Başvuruların sona ermesinin ardından belirlenen 18 finalist, yarışmanın jürisinde yer alan ünlü vlogger’lar Buğra Kazancı (Minecraft Evi), Furkan Yaman, Elif Yalçın ve Sena Özdemir(Moda Benim Hayatım) koçluğunda üç takıma ayrılıyor. Finalistler her hafta farklı konularda videolar çekerek bunları YouTube’a yükleyecek. 14 Temmuz’a kadar her takımdan videoları en çok izlenen birer kişi yarışmanın kazananı, üç takımın birincileri arasından videoları en çok izlenen ise Max YouTube Star olacak.