McDonald’s’larda yarın ‘Big Mac Coin’ günü!

McDonald’s’ın, küresel ikon ürünü Big Mac’in 50’nci yaşına özel hazırladığı ‘Big Mac Coin’ kampanyası yarın başlıyor. Yarından itibaren McDonald’s restoranlarında mobil uygulamadaki ‘Big Mac Coin’ fırsatını kullananlara ‘Big Mac Coin’ hediye edilecek. 40 bin adetle sınırlı ‘Big Mac Coin’leri dileyen hatıra olarak saklayabilecek ya da 31 Aralık 2018’e kadar Big Mac alabilecek.

McDonald’s, efsane ürünü Big Mac’in 50’nci yaşını ‘Big Mac Coin’ ile ölümsüzleştirdi. Türkiye’de yarın başlayacak kampanya kapsamında Big Mac sevenler McDonald’s restoranlarında McDonald’s mobil uygulaması üzerinden ‘Big Mac Coin’ teklifini seçerek verecekleri Big Mac menü siparişlerinde bir adet ‘Big Mac Coin’ kazanma fırsatı yakalayacak. 40 bin adetle sınırlı ‘Big Mac Coin’lerle 31 Aralık’a kadar bir adet Big Mac ücretsiz olarak alınabilecek. İsteyen ‘Big Mac Coin’leri hatıra olarak da saklayabilecek.

*40 bin adetle sınırlı ‘Big Mac Coin'ler para değildir ve nakit değeri yoktur. Big Mac Coin’ler 31 Aralık 2018’e kadar McDonald's restoranlarında bir adet ücretsiz Big Mac için kullanılabilir. Kampanya paket serviste ve havalimanı restoranlarında geçerli değildir. Big Mac Coin, sadece McDonald’s mobil uygulamasındaki Big Mac Coin teklifi kullanılarak restoran içerisinde verilecek Big Mac Menü siparişlerinin yanında alınabilecektir.

Türkiye’de McDonald’s

‘BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre dünyanın en değerli 8. markası olan ve Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan McDonald’s, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu (Anadolu Endüstri Holding) çatısı altında faaliyet göstermektedir. McDonald’s, bugün yaklaşık 260 restoranı ve 6000 civarında çalışanı ile yılda 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. McDonald’s, sunduğu ürün ve hizmetlerin %95’ini Türkiye’de üretim yapan tedarikçilerden temin etmektedir.