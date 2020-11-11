MediaMarkt’tan Bekarları Sevindiren Fırsatlar

MediaMarkt, “Bekarlar Günü” kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle teknolojiseverleri cazip fırsatlarla buluşturuyor. Bugün başlayan ve 12 Kasım tarihinde sonra erecek kampanya kapsamında; cep telefonlarından akıllı bilekliklere, tencere setinden kahve makinelerine ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe fırsatlar sunulacak.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüm dünyada Bekarlar Günü olarak kutlanan 11.11 tarihine özel sunduğu fırsatlarla teknolojiseverleri sevindirecek bir kampanya hayata geçiriyor. Sadece 11.11’e özel olarak bugün başlayan ve yarın son bulacak kampanya kapsamında OPPO Reno 3 128GB 3.499 TL’den satışa sunulacakken yaşamlarında teknolojinin, aksesuarlarının da bir parçasını olmasını isteyenlere özel REALME Band akıllı bileklik 199 TL’den, XIAOMI Mi Band 5 Akıllı Bileklik ise 249 TL’den satılacak.

Kampanyada APPLE iPhone XR 64GB 6.399 TL’den, JBL Clip 3 Taşınabilir Hoparlör 379 TL’den, PEAQ PTV 49F0-ITR 49″ 123 Ekran Uydu Alıcılı Smart Android Full HD LED TV 2.229 TL’den, HUAWEI GT2 Latona-B19S Akıllı Saat 1.299 TL’den, BOOD Kickscooter FW-H85B Elektrikli Scooter 2.799 TL’den, OPPO Watch 41mm Akıllı Saat 1.599 TL’den ve SONY 49XH8077 49” 123cm Ekran Uydu Alıcılı Android Smart 4K Ultra HD Led Tv 5.899 TL’den satılıyor.

MediaMarkt’ın 11.11 kampanyasıyla hem mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de uyguladığı kampanyada indirime giren diğer ürünler 1.199 TL’den satılan Apple Airpods 2. Nesil ve Şarj Kutusu, 369 TL’den satılan Korkmaz A1140 Lina 7 Parça Tencere Seti Lavanta ve 2.999 TL’den satışa çıkan Siemens EQ300 TI353204RW Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi Bronz olarak açıklandı. Kampanyada indirime giren diğer ürünlere MediaMarkt mağazalarından ve https://www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/11-11-indirimi.html adresi üzerinden erişilebiliyor.