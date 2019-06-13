MediaMarkt’tan Babalar Günü’ne ve karnelerini alan öğrencilere özel reklam filmi

MediaMarkt, bu sene karnelerin alındığı hafta sonuna denk gelen Babalar Günü için babalara ve karnelerini alan öğrencilere özel eğlenceli bir reklam filmi hazırladı. Film; öğrencinin MediaMarkt çalışanına babasını tarif ederek kendisine karne hediyesi alınıp alınmadığını sormasıyla başlıyor. Videonun devamında ise benzer soruların öğrencinin babası tarafından Babalar Günü için mağaza çalışanına sorulduğu görülüyor.

MediaMarkt, özel günler için hazırladığı reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi. Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi, bu yıl aynı günlere denk gelen Babalar Günü ve karne gününe özel başlattığı kampanya kapsamında hazırladığı reklam filminde hem babaların hem de çocukların yüzünü güldürecek bir senaryo hazırladı. MediaMarkt, bu iki özel gün için hayata geçirdiği reklam filminde babaların Babalar Günü’nü kutlarken aynı zamanda da tüm çocukların karne heyecanını paylaştıklarını vurguladı.

Televizyon, online mecralar ve sosyal medya platformlarında yayınlanan reklam filmi; meraklı öğrencinin MediaMarkt çalışanına babasını tarif etmesiyle ve kendisine karne hediyesi alınıp alınmadığını sorularıyla başlıyor. Renkli geçen videonun devamında ise benzer soruların; öğrencinin heyecanlı babası tarafından Babalar Günü hediyesi için mağaza çalışanına sorulduğu görülüyor.

Çekimleri yaklaşık 1 gün süren reklam filminin yönetmen koltuğunda daha önceki MediaMarkt reklam filmlerinden de tanınan deneyimli isim Doğan Tanyer otururken filmin prodüksiyonunu ise 2012 üstlendi.