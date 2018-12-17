MediaTek İşlemciler Google Lens Uygulamalarında Kullanılacak

MediaTek – Google İş Birliği, Orta Segment Akıllı Telefonları Artırılmış Gerçeklik ve İmajla Arama Özellikleriyle Donatıyor

Akıllı telefon üreticileri, MediaTek’in yeni işlemcisi Helio P90 sayesinde ARCore ve Google Lens uygulamalarına uygun orta segment ürünler geliştirebilecek

Dünyanın önde gelen işlemci geliştiricisi MediaTek’in yüksek performanslı yeni nesil işlemcisi Helio P90, Google’ın görseller üzerinden tanıma ve arama yapılabilmesini sağlayan Google Lens uygulaması ve artırılmış gerçeklik platformu ARCore ile de tam uyum gösteriyor. MediaTek ve Google arasında yakın iş birliği ile yürütülen çalışmalar sayesinde, akıllı telefon üreticileri bu uygulamaları cihazlarına Helio P90’la entegre edebilecekler. MediaTek, Helio P90 müşterisi üreticilere, ARCore ve Lens referanslarını da içeren güçlü bir yazılım desteği de sunuyor.

MediaTek’in, en ileri düzey mobil teknolojileri geniş kitlelere ulaştıran yeni premium segmenti akıllı telefonlar alanında, Google ile uzun soluklu bir iş birliği geçmişine sahip olduğunu belirten MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü TL Lee, “Bu iş birliğimizin tüketiciye sunduğu en yeni fayda, daha fazla sayıda akıllı telefon kullanıcısının günlük hayatlarında artırılmış gerçeklik ve görselle arama teknolojilerinden yararlanabilecek olması. Google Lens ve ARCore ile uyumlu Helio P90 işlemcimizin yanı sıra, yeni cihazların gelişimi için akıllı telefon üreticileriyle yakın iş birliği yapacağız” dedi.

MediaTek Helio P90’la birlikte gelen Google Lens uyumlu kamera yazılımı optimizasyonu, kullanıcıların kamera ile yakaladıkları bir görüntüyü kullanarak arama yapmasının yanı sıra, çevrelerindeki dünya ile etkileşime girmelerine olanak sağlıyor. Google Lens uyumlu yazılım desteği sunan MediaTek, gördüğümüz hayvan, bitki, tarihi eser ya da önemli yapıları tanımlayıp, bunlar hakkında bilgiye ulaşmayı, görüntüler üzerinden ürün araştırması yapmayı mümkün kılan cihazların geliştirilmesi için üretici iş birliklerine de ağırlık veriyor.

Helio P90’ın işlemci performans ve enerji tasarruf optimizasyonu, artırılmış gerçeklik gibi cihaz gücü gerektiren uygulamalarda kesintisiz kullanıcı deneyimini mümkün kılıyor. MediaTek ve Google arasındaki yakın iş birliği sayesinde, ARCore teknolojisi, akıllı cihaz geliştiricileri, üreticileri ve kullanıcıları için daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale geliyor. MediaTek, üreticilerin ürün geliştirme ve pazara sunma süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirmek amacıyla, ARCore için bir referans yardımı da sunuyor. Bunun yanı sıra MediaTek, Helio P90 müşterilerinin ARCore sertifikasyon süreçlerine ve bu süreçlerle ilgili spesifik ihtiyaçların karşılanmasına da destek sağlayacak.

MediaTek, akıllı telefonlara Google ölçeğinde artırılmış gerçeklik gücü getiren bu teknolojiyi, Helio P60, Helio P70 gibi ürünler barındıran Helio P ürün portföyünde yaygınlaştıracak.

MediaTek’in Helio P90 işlemcisinde ARCore ve Google Lens desteği, 2018’in son çeyreğinde üretilen ve Android yazılımının son sürümü Android Pie kullanan cihazlarda da kullanılabilecek.