Mediatek İşlemcili GM 9 Plus Tanıtıldı

General Mobile, bugün MWC 2019 etkinliğinde yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan GM 9 Plus modelini tanıttı.

İlk kez MWC’de görücüye çıkan ‘GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemini sunuyor. Ön ve arka cam yüzeyin şıklığını metalin güçlü hatlarıyla birleştiren tasarımıyla GM 9 Plus, FULL HD+ çentikli ekranı ve Dolby Vision sayesinde daha kaliteli görüntü elde etmeyi sağlıyor. Şimdiye kadarki en büyük ekrana (6.23”) sahip olan GM 9 Plus hem hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunuyor hem de ince tasarımı ile tek elle kolayca tutulabilecek kadar da zarif. Her iki yüzeyi de Gorilla Glass ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlanan GM 9 Plus; uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

General Mobile modellerinin kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini söyleyen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ‘‘Halihazırda 34 ülkede faaliyet gösteren ve Turquality programı ile global olarak gücünü pekiştiren bir marka olarak en yeni ürünümüz olan ‘GM 9 Plus’ modelini ilk kez MWC’de tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’deki şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak olacak. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz. Sürdürülebilir başarı stratejimiz doğrultusunda, yeni pazarların yanı sıra bulunduğumuz ülkelerde daha geniş kitlelere ulaşma ve büyüme stratejimizi de sürdüreceğiz.” dedi.

Kullanıcılarına mükemmel bir fotoğraf deneyimi yaşatan GM 9 Plus, yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP’lik çift arka kamerası ile çekilen fotoğrafları öğrenerek kendini her gün geliştiriyor. ARCore desteği bulunan GM 9 Plus, Al Portre Aydınlatması özelliği sayesinde kullanıcıların stüdyo kalitesinde çekilmiş gibi şık ve zarif portre fotoğraflara sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca AI Sahne Algılama özelliği sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayarak renk, kontrast, parlaklık, keskinlik gibi birçok ayarın otomatik olarak düzenlenmesine imkan veriyor. Yeni geliştirilen Süper Gece Modu ile düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekilebiliyor.

Eğlenceli fotoğraflar ve videolar yaratan ARCore desteğiyle yeni ufuklar açacak olan GM 9 Plus, artırılmış gerçeklik dünyasına da yeni bir soluk getiriyor.

Google Asistan sayesinde GM 9 Plus kullanıcıların işlerini yönetmesine, planlamasına yardımcı olurken sorularını cevaplayarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, Android 9 Pie işletim sisteminin getirdiği Adaptive Battery özelliği ile kullanıcıların enerji tüketimini azaltmasına, Digital Wellbeing özelliği sayesinde ise telefonla geçirdikleri süreyi doğru yöneterek teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı oluyor.

General Mobile’ın yeni yıldızı “GM 9 Plus” Nisan ayında Türkiye’de ve 34 ülkede kullanıcılarıyla buluşacak.

GM 9 Plus Teknik Özellikleri: