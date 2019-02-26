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gmp 9 plus

Mediatek İşlemcili GM 9 Plus Tanıtıldı

PetaBayt 1 dakika önce Teknoloji Haberleri Yorum Yazın

General Mobile, bugün MWC 2019 etkinliğinde yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcisi ve Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan GM 9 Plus modelini tanıttı.

İlk kez MWC’de görücüye çıkan ‘GM 9 Plus, Android’in en güncel versiyonu olan Android 9 Pie işletim sistemini sunuyor. Ön ve arka cam yüzeyin şıklığını metalin güçlü hatlarıyla birleştiren tasarımıyla GM 9 Plus, FULL HD+ çentikli ekranı ve Dolby Vision sayesinde daha kaliteli görüntü elde etmeyi sağlıyor. Şimdiye kadarki en büyük ekrana (6.23”) sahip olan GM 9 Plus hem hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunuyor hem de ince tasarımı ile tek elle kolayca tutulabilecek kadar da zarif. Her iki yüzeyi de Gorilla Glass ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlanan GM 9 Plus; uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

General Mobile modellerinin kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini söyleyen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ‘‘Halihazırda 34 ülkede faaliyet gösteren ve Turquality programı ile global olarak gücünü pekiştiren bir marka olarak en yeni ürünümüz olan ‘GM 9 Plus’ modelini ilk kez MWC’de tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’deki şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak olacak. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz. Sürdürülebilir başarı stratejimiz doğrultusunda, yeni pazarların yanı sıra bulunduğumuz ülkelerde daha geniş kitlelere ulaşma ve büyüme stratejimizi de sürdüreceğiz.” dedi.

gmp 9 plus

Kullanıcılarına mükemmel bir fotoğraf deneyimi yaşatan GM 9 Plus, yapay zeka ile güçlendirilen 12MP + 5MP’lik çift arka kamerası ile çekilen fotoğrafları öğrenerek kendini her gün geliştiriyor. ARCore desteği bulunan GM 9 Plus, Al Portre Aydınlatması özelliği sayesinde kullanıcıların stüdyo kalitesinde çekilmiş gibi şık ve zarif portre fotoğraflara sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca AI Sahne Algılama özelliği sayesinde bulunduğu ortama uyum sağlayarak renk, kontrast, parlaklık, keskinlik gibi birçok ayarın otomatik olarak düzenlenmesine imkan veriyor. Yeni geliştirilen Süper Gece Modu ile düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekilebiliyor.

Eğlenceli fotoğraflar ve videolar yaratan ARCore desteğiyle yeni ufuklar açacak olan GM 9 Plus, artırılmış gerçeklik dünyasına da yeni bir soluk getiriyor.

Google Asistan sayesinde GM 9 Plus kullanıcıların işlerini yönetmesine, planlamasına yardımcı olurken sorularını cevaplayarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, Android 9 Pie işletim sisteminin getirdiği Adaptive Battery özelliği ile kullanıcıların enerji tüketimini azaltmasına, Digital Wellbeing özelliği sayesinde ise telefonla geçirdikleri süreyi doğru yöneterek teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı oluyor.

General Mobile’ın yeni yıldızı “GM 9 Plus” Nisan ayında Türkiye’de ve 34 ülkede kullanıcılarıyla buluşacak.

GM 9 Plus Teknik Özellikleri:

GövdeBoyutlar157,06x75,52x7,7mm
Ağırlık175gr (6.17 oz)
SIMNano + Nano SIM ve/veya Nano SIM + TF Card
YapıÖn/Arka cam & alüminyum çerçeve
RenklerUzay Grisi, Gümüş, Altın
DiğerParmak izi sensörü
2G(GSM)GSM 850 (GSM800), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G(WCDMA)WCDMA FDD Band I (2100), FDD Band II (1900), FDD Band V (850), WCDMA FDD Band VIII (900)
4G(LTE)LTE FDD BAND 1, BAND 3, BAND 5, BAND 7, BAND 8, BAND 20
LTE TDD BAND 38, BAND 40
Taşıyıcı Birleştirme (CA)UL 3+3
DL 3+3,3+7,3+20,7+20
ÖzelliklerVoLTE, ViLTE, VoWiFi, SRVCC, AMR Wideband
EkranTürIPS Incell LCD, kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut6.23 inç,(~82.5% ekran/kasa oranı)
ÇözünürlükFull HD+ 1080 x 2280 piksel, 19:9 Notch, , 405 ppi
Çoklu DokunuşEvet, 10 parmak
KorumaCorning Gorilla Glass , Oleofobik kaplama
Platformİşletim SistemiAndroid OS, v9.0 Pie
ÇipsetMedia Tek Helio P60
CPUOcta-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)
GPUMali-G72 MP3
ModemCat 7 300Mbps/100Mbps
HafızaDahili32GB/64GB+3GB RAM
Kart YuvasıEvet, 256GB’a kadar
KameraArka Kamera12MP+5MP, AF, f1.7 with Flash
Al Portre Modu, HDR, AI Sahne Algılama, Al Süper Gece Modu, Panorama Modu
Ön Kamera8 MP FF
Portre Modu, AI Yüz Güzelleştirme, HDR, Geniş Selfie Modu
SesUyarı TipleriTitreşim, MP3, WAV Melodiler
HoparlörEvet
3.5mm jack girişiEvet
İletişimKablosuz Bağlantı (Wi-Fi)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz ve 2.4 Ghz çift bant desteği
Bluetoothv5.0, A2DP, LE
GPSA-GPS,GLONASS
NFCEvet
USBType-C USB 2.0
ÖzelliklerSensörlerJiroskop, İvmeölçer, Yakınlık, Pusula, Işık
FM RadyoEvet
BataryaTür & Kapasite3450 mAh Li-ion Polymer
Bekleme 2G：400Saat
3G：350Saat
4G：320Saat

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