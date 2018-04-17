Küresel Teknoloji Devlerinin Güvenlik ve İnovasyon Odaklı İş birliği, MediaTek Microsoft için Özel İşlemci Üretecek

Küresel teknoloji endüstrisinin dev kuruluşları MediaTek ve Microsoft, inovasyon ve güvenlik için iş birliği yapıyor. Microsoft’un yeni nesil Azure Sphere çözümüne özel ilk işlemci MediaTek tarafından geliştiriliyor. MediaTek’in işlemci seti, Azure Sphere çözümüyle birlikte satışa sunulacak.

16 Nisan 2018 – Dünyanın önde gelen işlemci üreticisi MediaTek, Microsoft ile iş birliği yapıyor. Microsoft’un yeni nesil Azure Sphere çözümüne özel ilk işlemci, MT 3620 MediaTek tarafından geliştiriliyor. MediaTek’in Microsoft Azure Sphere için geliştirdiği MT 3620, nesnelerin interneti, yerleşik güvenlik ve yerleşik bağlantı konularında inovasyon çıtasını yeni bir düzeye taşıyor.

Microsoft’un Azure Sphere çözümü, yüksek düzeyde güvenlik sunan, uygun maliyetli bağlantılı Mikrodenetleyici (Multicontroller Unit / MCU) cihazların bulut bilişim hizmetlerine erişiminde, en yüksek güvenlik standartlarını düşük maliyetle sunuyor.

Mikrodenetleyici Cihazlar, Bulut Bilişim ve Nesnelerin İnterneti için Uygun Maliyetli Bağlantı Güvenliği

Yüksek bağlantı özellikli işlemci setleri konusunda Microsoft’la uzun soluklu bir iş birliği deneyimine sahip olan MediaTek’in, Microsoft Azure Sphere İş Ortağı Programı’nın referans işlemci geliştiricisi olduğunu söyleyen MediaTek Başkan Yardımcısı ve Akıllı Cihazlar İş Grubu Genel Müdürü Jerry Yu, “Bu adımı, tasarım uzmanlığımızın yanı sıra, yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz Microsoft’un bu alandaki vizyonuna inancımızla atıyoruz. Bu vizyon, işlemciden başlayıp bulut bilişim hizmetlerine uzanan rotada sunulan Nesnelerin İnterneti hizmetlerine güvence ve güvenlik katarak, şirketler ve tüketiciler için bağlantılı cihazların satışını ve kullanımını daha pratik kılmayı öngörüyor” dedi.

MediaTek Microsoft İş Birliği Maliyetleri Düşürecek

Mikrodenetleyiciler, endüstriyel ekipmanlardan evlerde kullanılan cihazlara, sağlık sektöründe kullanılan monitörlerden çocuklar için geliştirilmiş oyuncaklara çok farklı alanlarda kullanılıyor. Günümüzde mikrodenetleyici cihazlar nesnelerin interneti uyumlu ve birbirine bağlı hale geliyor. Her yıl kullanıma giren yeni mikrodenetleyici cihaz sayısının 9 milyar olduğu göz önüne alındığında; endüstrinin lider şirketleri MediaTek ve Microsoft’un, her bir bağlantılı cihazın, yüksek güvenlik özelliğini yerleşik olarak sunmasını hedefleyen iş birliğinin önemi daha da öne çıkıyor.

Bağlantı noktası sayısı arttıkça, güvenlik açığı noktalarının sayısı da artış gösteriyor. Bu nedenle hem bireysel kullanıcıların, hem de şirketlerin bağlantılı cihaz teknolojilerinden tam anlamda faydalanabilmeleri, ancak cihazlarının, verilerinin ve bulut bilişim bağlantılarının güvenlikli olduğuna huzurla inanmalarıyla mümkün. Bu ihtiyaç, MediaTek’in mikrodenetleyici (MCU) tabanlı cihazların güvenli bir şekilde bulut bilişimle uyum sağlamaları konusunda Microsoft’la iş birliği yapmasının temel nedenini oluşturuyor.

MediaTek Microsoft için Özel İşlemci Geliştiriyor

MediaTek ve Microsoft’un iş birliği kapsamında, Azure Sphere’in Nesnelerin Interneti uyumlu işletim sistemiyle uyumlu bir işlemciyi, Wi-Fi bağlantılı bir kontrol ünitesiyle birlikte sunan özel mimarili bir işlemci seti geliştirildi. Bu işlemci seti aynı zamanda, Microsoft’un en son güvenlik protokolleri için yerleşik destek de sunuyor. Microsoft’un Azure Sphere çözümüyle birlikte satışa sunulacak MediaTek işlemciler, farklı sektörlerde iş yapan şirketlerin MCU tabanlı ürün ve hizmetlerden Microsoft güvenlik ve koruma teknolojisinin güvencesiyle faydalanabilmesini sağlayacak.

Günümüzde bilişimin, bulut ve sınır teknolojileri sayesinde daha güçlü ve daha yaygın hale geldiğini belirten Microsoft Azure Sphere Genel Müdürü Galen Hunt, “Önümüzdeki 10 yıllık dönem, bağlantı kavramının milyarlarca cihaza yayılarak demokratikleşmesi süreci olacak. Azure Sphere, Microsoft’un silikon, yazılım ve bulut bilişim konularındaki uzmanlığını birleştiriyor, güvenlik kavramına silikondan buluta uzanan yeni ve benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Bu konuda MediaTek’le çok yakın bir iş birliği içerisinde birlikte çalıştık ve bugün, dünyanın Azure Sphere sertifikalı ilk işlemcisi MT3620’yi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğiyle, yeni yüksek güvenlikli, akıllı sınır bilişim cihaz ve çözümleri jenerasyonunun temellerini atıyoruz” dedi.

Microsoft, Azure Sphere çözümü çevresinde silikon ve cihaz üreticileri de dahil olmak üzere farlı sektörlerden firmaları bir araya getiren bir ekosistem oluşturuyor. Bu ekosistemi oluşturan kuruluşlar, Nesnelerin İnterneti uyumlu cihaz sayısında artışın getirdiği riskleri bertaraf etmek için birlikte çalışıyor; en yüksek güvenlik standartlarının oluşumu ve sürdürülebilirliği için ortak çaba gösteriyor.

Öte yandan MediaTek, yeni işlemcinin numunelerini müşterilerine sunmaya başladı bile. Şirket, 2018’in üçüncü çeyreğinde yüksek montanlı ürün teminini mümkün kılmayı hedefliyor. MediaTek – Microsoft iş birliği hakkında detaylı bilgiye buradan, MediaTek’in ilgili ürün ve çözümü ile ilgili detaylı bilgiye de buradan ulaşabilirsiniz.

MediaTek Hakkında

Yıllık bazda dünya çapında 1,5 milyar ağ bağlantılı cihaza güç veren işlemcileri geliştiren global kuruluş MediaTek, mobil cihazlar, bağlantılı cihazlar, ev ve eğlence teknolojileri, Nesnelerin İnterneti ürünleri için inovatif çip üzerinde sistemlerinin (SoC) geliştirilmesinde pazara liderlik etmektedir. İnovasyon tutkusuyla hareket eden MediaTek, akıllı telefonlar ve tabletler, dijital TV’ler, OTT TV’ler, giyilebilir cihazlar ve otomobillerde kullanılan elektronik ürünleri kapsayan geniş bir yelpaze için geliştirdiği ileri düzey multi medya çözümleri ve düşük enerji tüketimli mobil teknolojiler de dahil olmak üzere anahtar öneme sahip teknoloji alanlarında pazarın gelişimine yön veren lider oyuncu kimliği taşımaktadır. MediaTek, sunduğu akıllı teknolojilerle insanlara, ufuklarını genişletmek ve hedeflerine kolay bir şekilde erişmek için güç ve ilham kaynağı olur. Yaptığımız her şeyi bunun için yapıyor ve buna ‘Everyday Genius’ diyoruz.