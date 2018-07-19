MediaTek Uygun Fiyatlı Yeni A Serisi İşlemcilerin ilki Helio A22

MediaTek’in yeni Helio A Serisi ürün ailesi ve bu ürünlerin ilki Helio A22, uygun fiyatlı orta segment akıllı telefonların, 12nm işlemci, ileri düzey yapay zeka deneyimi, çift kamera özelliği ve yüksek bağlantı kalitesi gibi yüksek fiyat etiketli cihazları kıskandıracak özelliklerle donatılmasını mümkün kılıyor.

Basın Bülteni – 19 Temmuz 2018, İstanbul- Dünyanın önde gelen işlemci geliştiricisi MediaTek, yüksek performans ve zengin özellikleri, düşük maliyet ve enerji verimliliği ile birleştiren Helio yonga seti ailesini, yeni tanıttığı Helio A Serisiyle daha da büyüttü. Adını İngilizce’de ‘Gelişmiş’ anlamında gelen “Advanced” kelimesinin ilk harfinden alan A Serisi işlemciler, orta segment fiyat etiketli cihazların tüketicilerine çok daha fazla özellik sunmasını sağlıyor.

Helio P serisi ürün ailesiyle, tüketicilerin yüksek fiyat etiketli akıllı telefonlardan özellikleri, uygun fiyatlı telefonlarda bulmalarını sağlayan ve ‘Yeni Premium’ olarak isimlendirilen yepyeni bir segmenti var eden MediaTek, bu seride yer alan Helio P20, P22, P23 ve P60 işlemcilerin başarısının ardından, yeni bir ürün serisini kullanıma sunuyor. MediaTek Helio A serisi işlemciler, daha da fazla sayıda tüketicinin, yüksek performansa düşük fiyatla sahip olmasını sağlayacak. Quad-core performansı ve benzersiz kamera kullanım özelliklerini, yapay zeka uygulamaları ve düşük enerji tüketimiyle birleştiren yeni işlemciler, modern akıllı cihazların en son özelliklerini düşük maliyetle sunacak.

MediaTek Helio A Serisi’nin ilk ürünü Helio A22 işlemci, tüketicilerin akıllı cihazlarından beklentilerini yeniden tanımlayacak nitelikte olduğunu belirten MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü TL Lee, “Helio A Serisi, yüksek nitelikli özelliklerin, yüksek fiyatlı cihazlarla sınırlı kalmadan, herkes için erişebilir olduğu bir mobil cihaz pazarı vizyonumuzun yeni bir adımını oluşturuyor. Orta sınıf olarak isimlendirilen pazar, tüketicilerin kendilerine en iyi değeri sunan, güçlü ve kaliteli ürünlere ilgisiyle büyümeye devam ediyor. Helio A22, cihaz üreticilerinin, yüksek performanslı, daha iyi fotoğraf çekebilen, uzun batarya ömürlü, yapay zeka uygulamalarına sahip yenilikçi cihazlarla, tüketiciye benzersiz bir deneyim sunmalarına yardımcı olacak” dedi.

İleri düzey 12 nanometre FinFET teknolojisiyle üretilen Helio A22, daha yüksek performans ve daha fazla enerji verimliliği sunuyor. MediaTek’in CorePilot teknolojisi, işlemcinin enerji tüketimini dengeliyor ve tüketicilerin cihazlarını daha uzun süre kullanabilmelerini sağlıyor. Yapay zeka özelliğine de sahip olan Helio A22, MediaTek NeuroPilot yazılım geliştirme kiti (SDK) sayesinde Yapay Zeka uygulama gelişimini mümkün kılıyor.

MediaTek Helio A22 aynı zamanda, benzersiz kamera özellikleri ve yapay zeka desteğiyle mobil cihazdan fotoğraf çekimini bir üst seviyeye taşıyor. İşlemci, 13+8 megapiksels çift kamera, 30 kare/saniye (FPS) çekim ve 21 megapiksele kadar tek kamera çekim özelliklerini de destekliyor. İşlemcinin 20:9 HD+ ekran desteği özelliği, cihaz üreticilerine, geniş ekranlı ve şık tasarımlı ürünler geliştirme olanağı sağlıyor.

MediaTek Helio A22, tüm dünyada ilgi çeken Xiaomi Redmi 6A telefonlarda da kullanılıyor.

Google Android Neural Networks API (Android NNAPI) gibi en modern yapay zeka yapılarını destekleyen işlemci sayesinde üreticiler, yapay zeka uygulamalarını Helio A22 işlemcili mobil cihazlarda sunabilecekler.

Helio A22’nin bir diğer önemli özelliği ise, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıların birlikte yapılabilmesi. Cat-4 ve Cat-7 4G LTE performanslarını birlikte sunan işlemci, VoLTE ve ViLTE özellikle dual 4G SIM’e de olanak sağlıyor. A22 ayrıca hem LPDDR3 hem de daha yeni, daha hızlı LPDDR4 standartlarını destekliyor.