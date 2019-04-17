Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, Meizu 16s'e yönelik çok sayıda sızıntının bize gösterdiği gibi 2019 yılı amiral gemisini tanıtmak üzere.

Şirket resmi olarak 23 Nisan 2019 tarihinde telefonu tanıtacağını açıkladı.

Meizu 16s, dar çerçeveli ve ekran parmak izi tarayıcılı 6.2 inç FHD + Süper AMOLED ekrana sahip. Ön kamera 20MP sensöre sahipken arka kısımda başka bir 20MP ikincil modülle birlikte 48MP ana Sony sensör bulunuyor. Snapdragon 855, 8 GB RAM ile eşleştirilmiştir ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek.

Benchmark puanları, bugünlerde amiral gemisi Android telefondan beklediğiniz kadar büyük performans gösteriyor. Android Pie üzerine inşa edilmiş Flyme OS 7 kullanacak telefonun bataryası 3.540 mAh'tır ve birlikte verilen 24W hızlı şarj cihazıyla kullanılabilir.

Telefon Beyaz, Siyah ve Degrade Mavi renklerinde gelecek. Perakende fiyatlandırmanın yaklaşık 505 $ / 450 € olacağı belli oldu. Meizu 16s'in Türkiye'de satış tarihi ve fiyatı ise henüz belli değil.