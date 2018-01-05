Meltdown ve Spectre İşlemci Açıklarından Kendinizi Nasıl Korursunuz?

Neredeyse bütün modern işlemciler savunmasız durumda. Meltdown ve Spectre açıkları tüm dünyayı etkiledi. Firmalar ise bu açıtkan haberdar olduklarını ve açıklardan korununmanın yollarını aradıklarını duyurdular.

Çarşamba gübü ortaya çıkan bu durum, son 20 yılda çıkan bütün Intel işlemcili bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları, tabletler ve telefonlardaki AMD ve Arm işlemci setlerini de savunmasız bıraktı. Intel, AMD ve Arm, Meltdown ve Spectre kusurlarını yazılım yamaları ile düzeltebileceğine veya en azından hafifletebileceğine inanıyorlar. Microsoft, Apple ve Google bazı güncellemeler ile ilk önlenmlerini almaya başladılar. AMD ise bazı hataların işlemcileri hiç etkilemediğini açıkladı.

5 Ocak 2018 itibariyle kendinizi bu açıklardan nasıl koruyacaksanız cihazlara göre anlatmaya çalıştık.

Android Telefonlar

Google’a göre 5 Ocak tarihli bir güvenlik güncelleştirmesi dağıtılmaya başlandı. Devam eden günlerde farklı güncellemerde geleceğini belirtti. Nexus 5X veya Nexus 6P model bir telefonunuz varsa endişe etmeniz gereken çok bir şey yok. Çünkü ilk güncellemeleri siz alacaksınız. Aynı durumda Pixel model cihazlarda da mevcut.

Teorik olarak tüm Android cihazlar için bu durum geçerli. Fakat güncellemelerin gelmesi diğer cihazlar için daha uzun sürmesi muhtemeldir.

iPhone’lar ve iPad’ler (ve iPod touch)

IPhone veya iPad’inize en yeni iOS sürüm 11.2’yi yüklediyseniz, araştırmacıların geçen ay itibarıyla keşfettikleri güvenlik açıklarından bir kısmından zaten korunmuş olmalısınız. Apple , 2 Aralıkta piyasaya sürülen bu değişikliğin bir takım önlemleri içerdiğini ve Apple’ın gelecekteki güncellemelerde daha fazla koruma önermesi sözü verdiğini belirtti.

Kontrol etmek için, Ayarlar> Genel> Hakkında bölümüne gidin ve 11.2 veya daha üst sürümlerde olduğunu doğrulamak için Sürüm’ü arayın . Değilse, en son sürümünü indirmek için Muhtemelen Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme bölümüne gidilebilirsiniz.

Apple, yamaların ölçülebilir bir şekilde performansı etkilemediğini belirtti.

Windows PC’ler

Microsoft, önlem almak için Çarşamba günü bir güvenlik güncelleştirmesi yayımlamıştır. Windows 10 çalıştırıyorsanız, otomatik olarak indirip kurulmuş olması gerekiyor. Bilgisayarınızın güvende olduğundan emin olmak için , güvenlik düzeltmesinin güncelleme sıranızında bekleyip beklemediğini kontrol etmek için Ayarlar> Güncelleme ve güvenlik bölümüne gidin . Değilse, tıklayabilir Güncelleme tarihinin veya yüklenen güncelleme geçmişini görüntüleme yapın.

Zaten yüklü olup olmadığını görmek için. Düzeltme, Windows 10’u en son ne zaman güncellediğinize bağlı olarak farklı çeşitli adlardan birine sahip olabilir; ancak , Güz Oluşturan Güncelleştirmesi’ni yüklemişseniz, Windows için Güvenlik Güncelleştirmesi (KB4056892) yüklü olmalı.

Mac Model Cihazlar

Apple, iPhone’larda ve iPad’lerde olduğu gibi, bu güvenlik açıkları için birkaç güncelleme gönderdiğini belirtiyor. Geçtiğimiz ay iMac, MacBook, Mac Pro ve Mac Miniler için ayrıca güncellemeler gönderilmiş. 6 Aralık’ta piyasaya sürülen Mac OS High Sierra 10.13.2 güncellemesi, bazı kusurların düzeltmelerini içeriyordu .

Ekranınızın sol üst köşesindeki Apple menüsü düğmesine dokunun ve en yeni sürüme sahip olup olmadığınızı görmek için Bu Mac hakkında’yi seçin . Değilse, App Store uygulamasını açmak , Güncelle sekmesini tıklamak ve işletim sisteminizi güncellemek isteyebilirsiniz.

Apple, yamaların ölçülebilir bir şekilde performansı etkilemediğini ve güncelleştirmelerin devam edeceğini açıkladı.

Google Chrome web tarayıcısı

23 Ocak’ta, Google Chrome’un yeni bir sürümünde masaüstü bilgisayarınızı ve telefonunuzu web tabanlı saldırılardan korumak için güncellemeler ekledi. Ayrıca gelecek güncellemeleri beklemek istemiyorsanız Google, Site İzolasyonu adlı deneysel bir özelliğin hemen yardımcı olabileceğini söylüyor. http://www.chromium.org/Home/chromium-security/site-isolation

Diğer tarayıcılar

Mozilla, Microsoft ve Apple, yeni saldırı yöntemlerinin tehdidini azaltmak için web tarayıcılarını güncelleyeceklerini söyledi. Mozilla, mevcut Firefox 57’yi güncellemeye başladı ve Microsoft hem Internet Explorer’ı hem de yeni Edge tarayıcılarını güncelleyecek.