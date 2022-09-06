Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi rekorla açılışı yaptı

Amazon Prime Video platformunda yayınlanmaya başlayan ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ beklentiyi karşıladı ve yayına girdiği günden itibaren rekor izlenme sayısına ulaştı.

2 Eylül’de yayınlanan dizi ilk iki bölümü heyecanla izlendi. Amazon’dan yapılan açıklamaya göre ilk gününde 25 milyondan fazla küresel izleyiciyi çekerek Prime Video’nun şimdiye kadarki en büyük prömiyerini yaptığı belirtildi.

Şimdiye kadar ki en pahalı diziler arasında olan ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ ilk sezonunda 8 bölümden oluşacak ve dizi haftalık olarak yayınlanacak. Dizinin maliyeti 715 milyon dolar alınan bilgiler arasında.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani.

AMAZON PRİME ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR

Amazon Prime Video ilk kez üye olanlara bir ay boyunca ücretsiz deneme şansı veriyor. Daha sonra 7,90 TL aylık ödeme ücreti bulunuyor.