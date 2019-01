Mercedes-Benz Türk HACK.ISTANBUL kazananları Stuttgart’ı ziyaret etti

Mercedes-Benz Türk’ün 1-2 Aralık 2018’de gerçekleşen ilk hackathon etkinliği HACK.ISTANBUL’un kazananları, 23-24 Ocak tarihleri arasında Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Otomobil Fabrikası’nı kapsayan Stuttgart ödül gezisine katıldılar. “Discover The Future of Mobility (Geleceğin Mobilitesini Keşfet)” konu başlığında düzenlenen ve şirket tarihinin ilk hackathon’u olan etkinliğe 1.300 başvuru yapıldı ve 13 takımda toplam 55 kişi yarıştı.

Geleceğin mobilite çözümlerine yönelik projeler geliştiren ekipler arasında ilk üçe giren takımlar toplamda 37.500 TL nakdi ödülün sahibi oldu.

Mercedes-Benz Türk’ün 1-2 Aralık tarihleri arasında düzenlediği ilk hackathon etkinliği olan “HACK.ISTANBUL”un kazanan takımı Platoon.Me, ödül olarak verilen 23-24 Ocak 2019 tarihleri arasındaki Stuttgart gezisini tamamladı. Almanya, Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Otomobil Fabrikası’nın ziyaret edildiği ödül sayesinde kazananlar daha önce görmedikleri üretim ve gelişim alanlarına dair bilgi sahibi oldular; inovasyon ve yaratıcılığın şirket bünyesindeki yaklaşık 135 yılına tanıklık ettiler. Mercedes-Benz Türk “HACK.ISTANBUL”un birinci olan grubuna Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Strateji & Performans Yönetimi Grup Müdürü Ülkü Deniz Köksal ve ekibi ile Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları ekibi eşlik etti.

Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin 5. yıl kutlamaları vesilesiyle şirketin düzenlediği ilk hackathon olan “HACK.ISTANBUL”da katılımcılar, şirketin Hadımköy lokasyonundaki Showroom’unda bir araya gelerek 24 saat aralıksız olarak geleceğin mobilite çözümlerine odaklandılar. Yeni bir çağın başladığı otomotiv endüstrisinde Daimler’in CASE (Connected, Autonomous, Shared Services, Electric) stratejisine yönelik çalışmalar kapsamında bağlanılabilirlik, otonom sürüş, paylaşılan hizmetler ve elektrikli araçlar “HACK.ISTANBUL”a ilham kaynağı oldu. Toplam 1.300 başvuru alınan ve 13 takımdan oluşan 55 kişinin yarıştığı “HACK.ISTANBUL”da ilk 3’e girenlere toplamda 37.500 TL’lik para ödülüne ek olarak takım üyelerinin her birine Ruspberry B Plus hediye edildi.

Ülkü Deniz Köksal: “Nakdi ödülün yanı sıra kazanan takıma daha faydalı olmak adına özel bir seyahat planladık”

Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Strateji & Performans Yönetimi Grup Müdürü Ülkü Deniz Köksal, Stuttgart seyahati ile ilgili olarak; “HACK.ISTANBUL’da kazanan takıma faydalı olması adına Stuttgart’a özel bir seyahat gerçekleştirdik. Seyahatimizin ilk gününde otomobillerimizin sıfırdan nasıl üretildiğini ve üretim aşamasında hangi süreçlerden geçildiğini hep birlikte deneyimleme imkânımız oldu. İkinci günde ise müzemizi ziyaret ederek tarif edilemez bir zaman yolcuğuna çıktık. Burada ilk üretilen otomobilden markamızın hikâyesine, araçlarımızın yıllar içindeki değişiminden gelişimine kadarki tüm zamana şahit olduk. Platoon.Me takım üyelerinin ilerleyen dönemdeki çalışmalarına katkı sağlaması açısından gerçekleştirdiğimiz seyahatin yararlı olmasını umuyoruz. Bu vesileyle Platoon.Me ekibine katılımları için bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.

Tuna Han: “Bu gezi otomotivin geleceğini şekillendirmek konusunda bizi çok motive etti”

Platoon.Me takım sözcüsü Tuna Han ise; “Sindelfingen Fabrika gezisi ve Mercedes-Benz Müzesi ziyareti bize muhteşem bir vizyon kazandırdı. Müze gezisinde otomobilin Carl Benz’den başlayan tarihine tanıklık edip, fabrika gezisinde otomotivin bugününü gördük. Bu iki gezi otomotivin geleceğini şekillendirmek konusunda bizi çok motive etti. Daha iyi bir ödül olamazdı. Mercedes-Benz Türk ailesine HACK.ISTANBUL, fabrika ve müze gezileri için teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Hackathon nedir?

Hackathon’lar özellikle grafik tasarımcılar, yazılımcılar ve proje yöneticilerinin ilgi gösterdiği ve yazılım projeleri, donanımlar geliştirerek, fark yaratacak çözümler üretilen bir tür mesleki yarışmadır. Etkinlikte ortak bir konuya ilgi duyan kişiler bir araya gelerek, sınırlı bir zaman içerisinde kendilerine verilen konuyla ilgili ortaya yeni-inovatif bir ürün çıkarmaya çalışırlar.

Platoon.Me takım üyeleri

Mercedes-Benz Türk HACK.ISTANBUL yarışmasının 1.’inci olan takımı Platoon.Me’nin temsilcilerinin isimleri şöyle: Ahmet Zorer, Ferhat Melih Dal, Tuna Han Salih ve Ufuk Serkan Yıldırım.