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Mercedes Merkezlerine Yapılan Baskınlar için Açıklama Geldi

PetaBayt 23 Mayıs 2017 Haberler Yorum Yazın

Bugün Mercedes',n Almanya'daki 11 merkezine yapılan polis baskınları sonrasında Mercedes-Benz Türk A.Ş kamuoyu açıklamasında bulundu.

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Dizel motora sahip binek otomobillerde egzoz gazı salınımının olası manipülasyonu iddiası ile ilgili Almanya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Daimler AG tesislerinde araştırma başlatıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama aşağıdaki gibidir.

İşte Mercedes'ten gelen açıklama

Stuttgart Savcılığı tarafından Mart 2017’de duyurulduğu üzere, dizel motora sahip binek otomobillerde egzoz gazı salınımının olası manipülasyonu iddiası ile ilgili Almanya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Daimler AG tesislerinde araştırma başlatıldığı doğrudur. Konuyla ilgili ana şirketimiz Daimler AG, yetkililerle işbirliği içerisindedir. Bu süreçte Daimler AG, resmi merciler tarafından talep edilen tüm bilgileri yetkililere sağlamış olup; tesislerinde gerçekleşmesi muhtemel soruşturma bilgisine şirketin ilk 3 aylık ara faaliyet raporunda da yer vermiştir. Bu bilgilerin ötesinde devam eden ön soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamamaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

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