Mercedes’ten Aksaray’a yeni AR-GE Merkezi: Tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacak

Aksaray dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden biri olacak, dünyaya teknoloji ve mühendislik sunacak Aksaray’da 2018 yılında kurulacak yeni AR-GE Merkezi, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olacak.

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Mercedes-Benz Türk, İstanbul’da bulunan AR-GE Merkezi’ne ilave olarak 8,4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki yeni AR-GE Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

İç Anadolu’da kurulan yeni AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleriyle birlikte küresel “Yetkinlik Merkezleri”nden biri olacak.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Kuruluşumuzun 50. yılında Türkiye’nin yerel potansiyeline katkı yapacak ve ülkemizi küresel AR-GE ağı içerisinde daha da ileriye taşıyacak bu yatırımın temelini atmaktan gurur duyuyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

1967 yılında Otomarsan ismiyle faaliyetlerine başlayan ve günümüzde 1 milyar Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, sektördeki 50. yılını kutluyor. Yarım asırlık mihenk taşları arasına bir yenisini ekleyen şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 8,4 milyon Avro’luk yatırımla kurulacak yeni AR-GE Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. İç Anadolu Bölgesi’nde 1986 yılından bu yana üretimi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kuracağı yeni AR-GE Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olacak. Bu yatırım ile Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya’da bulunan küresel AR-GE merkezleri ağına dâhil oluyor.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen temel atma törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu Direktörü Dr. Hannes Möller, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann ve Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna katıldılar.

Doç. Dr. Hasan Ali Çelik: “Mercedes-Benz Türk’ün ülkemizdeki faaliyetlerini çok önemsiyoruz”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada devletin ve hükümetin AR-GE çalışmalarını desteklediğini ve teşvik ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Araştırma ve geliştirme konusunda ülkelerin sahip olması gereken ivmeyi yakalamamız hususunda en büyük desteğin, iş birliğinden sağlanacağını biliyor ve buna inanıyoruz. Ülkemizdeki AR-GE merkezleri, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda ekonomimize büyük katkılar sağlayacaktır. Yarının güçlü Türkiye’sinin ortaya çıkması konusunda en büyük görevlerden birini de AR-GE merkezleri üstlenecektir. AR-GE merkezlerinde yapılan yenilikçi çalışmalar ile fabrikalar kazançlarını katlarken ülkeler de değer elde ederler. Fabrikalarımızda üretim yapan çalışanlarımız elimiz ayağımız, AR-GE merkezleri ise ciğerimiz, beynimizdir. Yani AR-GE merkezleri bilgiyi teknolojiye dönüştüren, teknolojiyi de üretime dönüştüren en önemli aktörümüzdür. Bu minval üzere, Aksaray Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası’nda temelini atacağımız AR-GE Merkezi’nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizim için bir dünya markası olan Mercedes-Benz üretimde kaliteyi, verimliliği, markalaşmayı başarmış bir şirket. Mercedes-Benz Türk’ün ülkemizdeki faaliyetlerini, Aksaray’daki hâlihazırdaki bu büyük yatırımını, bunun yanı sıra temelini attığımız AR-GE Merkezi’nde yapacağı çalışmaları çok önemsiyoruz. Bunların hem ülkemize, hem firmalara, hem de dünya insanlığına çok yüksek değerler katacağına inanıyorum. Burada bu temel atma töreninde sizlerle beraber olmaktan çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum.”

Süer Sülün: “Türkiye’den dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz, profesyonellere istihdam sağlıyoruz”

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ise Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30. yılını kutladığı 2016 yılında üretim ve istihdam kapasitesini arttırmaya yönelik 113 milyon Avro’luk yatırım açıkladıklarını belirterek “Aradan bir yıl geçmeden, geçen yıl Temmuz ayında Aksaray Kamyon Fabrikamızda AR-GE Merkezi kurmak için 8,4 milyon Avro tutarında yeni yatırım kararı aldık. Kuruluşumuzun Türkiye’deki 50.yılını kutladığımız bugünlerde AR-GE Merkezi’mizin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak aldığımız tüm bu yatırım kararlarının ardında Türkiye’ye olan güvenimiz yatıyor” diye konuştu. Mercedes-Benz Türk’ün 50 yıldır Türkiye’nin yerel potansiyelini güçlendirme ilkesiyle faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Sülün, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mercedes-Benz Türk, ana şirketimiz Daimler AG’nin küresel AR-GE ağı içerisinde ‘yetkinlik merkezleri’ oluşturma stratejisine bağlı olarak son yıllarda yeni sorumluluklar üstleniyor. AR-GE çalışmalarımızla kamyon ve otobüs sektörünün gelişmesinde önemli adımlar atarken, yerli yan sanayi firmalarının da Daimler AG’nin uluslararası portföyüne dâhil olmasına, böylece Türkiye’den dünyaya ihracat yollarının açılmasına imkân yaratıyoruz. Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, kamyon ürün gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleri ile birlikte Daimler AG’nin küresel ağı içerinde yer alıyor. Diğer ülkelerdeki ekiplerle bilgi alışverişinde bulunan Türkiye’deki AR-GE mühendisleri, küresel ekosistem içerisinde geleceğin teknolojilerini eşzamanlı olarak Türkiye’de geliştirme imkânı buluyor. AR-GE çalışmalarımızla Türkiye’nin yerel potansiyeline katkı yaparken aynı zamanda Türkiye’den dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz. İstanbul’dan sonra Aksaray’ı da dünyadaki sayılı AR-GE merkezlerinden biri haline getirirken, bu alanda çalışan profesyonellere istihdam da sağlıyoruz. Yeni AR-GE Merkezi’mizde toplamda 215 kişi çalışacak. Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da üretim, istihdam, eğitim ve AR-GE çalışmalarımıza yatırım yaparak Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Dr. Hannes Möller: “Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar yaptığı AR-GE çalışmalarıyla önemli başarılara imza attı.”

Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu Direktörü Dr. Hannes Möller Türkiye’deki AR-GE ekibinin, araç konseptinden konstrüksiyona, simulasyon ve hesaplamadan araç testlerine kadar geliştirme süreçlerinin tüm adımlarında yetkin olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul’daki mevcut AR-GE Merkezi’ne ilaveten Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yılında Aksaray Fabrikası’nda ikinci AR-GE Merkezi’mizin temelini atarak yeni bir aşamaya geçiyoruz. Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar yaptığı AR-GE çalışmalarıyla ürün geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde önemli yenilik ve başarılara imza attı. Mercedes-Benz Türk, yaptığı bu çalışmalarla aynı zamanda Türkiye’yi dünyadaki sayılı AR-GE merkezlerinden biri konumuna getiriyor. Aksaray’da kurulacak olan yeni AR-GE Merkezi’nde kamyon ve kamyon parçaları birçok testten geçirilecek, son olarak müşteri kullanımı ve reel yol şartlarını yansıtan güzergâhlarda güvenirlik ve fonksiyon açısından test edilecek. 2018 yılı itibariyle Mercedes-Benz kamyonlarının tüm araç yol testi onayları Aksaray tarafından verilecek. Bu önemli kapsamın sadece Türkiye’ye verilmesi, Mercedes-Benz Türk’ün Daimler dünyasındaki yerini ve önemini gözler önüne seriyor. Daimler AG yönetimi olarak Türkiye’ye ve Mercedes-Benz Türk’e güveniyoruz.”

Rakamlarla Mercedes-Benz Türk AR-GE dünyası:

Yeni Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi:

· Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası tesisleri içerisinde 8.4 milyon Avro tutarında yatırımla kurulacak AR-GE Merkezi’nin 2018 yılının Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

· 40.000 m2’yi aşkın alan üzerine kurulacak yeni AR-GE Merkezi’nin kapalı alanı 8.000 m2, açık alan ise 32.000 m2 olacak.

· Yeni AR-GE Merkezi’nde toplamda 215 kişinin çalışması planlanıyor. Hali hazırda AR-GE faaliyetleri ve destek birimler kapsamında 140 kişi görev yapıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere/İstanbul AR-GE Merkezi:

· Mercedes-Benz Türk, İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası tesisleri içerisinde ana şirketi Daimler AG’nin küresel araştırma ve geliştirme ağı içerisinde “Yetkinlik Merkezleri” oluşturma stratejisi kapsamında 2009 yılında AR-GE Merkez’i kurmak için ilk başvuruyu yaptı.

· Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, kamyon ve otobüs geliştirme bölümleri ile hem Türkiye piyasasına uygun araç konseptleri geliştiriyor, hem de aldığı küresel sorumluluklar kapsamında şasi, mekatronik ve iç tefrişat konularında inovatif ve yenilikçi çözümleri ile yurtdışına mühendislik ihraç ediyor.

· Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, son yıllarda özellikle karbon emisyonunu azaltmaya yönelik kamyon ve otobüs üretiminde kullanılan yapısal parçaların hafifletilmesi, maliyetin düşürülmesi ve üretim süreçlerinin daha da basitleştirilerek sürdürülebilirlik bilincinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra yerli tedarikçilere verilen destek ile araç maliyetini düşürmeye yönelik global kapsamları yerlileştiriyor. Örneğin, bir önceki nesil Mercedes-Benz kamyonu Axor’da kullanılan 600’e yakın parça 50’ye yakın yerli tedarikçi tarafından üretildi. 2016 yılında piyasaya sunulan yeni kamyon ürün gamında hâlihazırda 250’nin üzerinde parça yerli sanayi tarafından üretiliyor.

Bugün yaklaşık 10.000 m²’lik alana sahip olan Hoşdere AR-GE Merkezi’nin ilk kurulduğu günden bu yana personel sayısı 3 katına çıkarak 110 kişiden 350 kişiye yükseldi; % 51’i lisans, % 45’i yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olan AR-GE ekibinin kadın çalışan oranı % 21.