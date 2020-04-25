Metin2Time 24 Nisan 2020 Cuma Günü Açıldı

Yılların eskitemediği oyun Metin 2, Metin2Time adı ile Cuma günü yayına başladı.

Metin2Time ekibi, sağlam ve uzun soluklu bir macera için hazır olduklarını belirtirken tüm Metin2 hayranlarını sunucularına bekliyor. Açılışa özel 1 kişiye 500EP‘de hediye olarak verilecek.

Ekibin yayımladığı basın bülteni ise aşağıdaki gibi oldu.

Metin2Time 24.04.2020 Cuma günü saat 20.00’da açıldı.

Sağlam ve uzun soluklu bir macera için sunucumuzu sağlam altyapılar ile kurduk. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inancımız oldukça fazla. Oyunumuza ait bazı özellikler aşağıdaki gibidir;

1-120 Farm Yapı

Tr Tipi Map

Lycan Aktif!

Uzun Ömürlü!

Offical Pet&Kuşak&Kemer Sistemi

Kaşmir Paket

Çevrimdışı Pazar Sistemi

Ticaret Camı ve Arama Aynası (Nesne ile çalışır)

Official Kostüm Efsunlama ve Bonus Aktarma

Yardımcı Şaman Sistemi

TR Tipi Otomatik Av Sistemi

Tılsım ve Element Sİstemi

Ejderha Taşı Simyası

K Envanteri

Gaya Parası ve Mağazası

Won Parası Sistemi

Ekstra Refine Gelişmiş Dönüştürme Sistemi

Savaş Bölgesi Sistemi

Büyülü Orman Dungeon

Sorunsuz Nemere&Razador&Meley

Mob’lardan Düşebilecek İtemleri Görüntüleme

Sandık Aynası Sistemi (Açılacak Sandık Kontrollü)

Tr Tipi Sermaye Butonu

Pazar Mesafe Kontrol Sistemi

Sol Pencre Ekstra Slot Sistemi

Envanterden Hızlı Biyolog Sistemi

Hızlı Beceri Kitabı&Ruh Taşı Okuma

Envanter Genişletme ( 4. Envanter Kilitli Başlarsınız )

Otomatik Eventler!!

Evrimli Leş Sistemi

İtem Ruha Bağlama Sistemi

Sizler için Özenle Hazırlanmış Özel Oyun İçi Paketler

TR Tipi Bonus Ekranı

TR Tipi Balık-Ayışığı-Altıgen-Oymataş-Ramazan-Binek-Yılbaşı-Paskalya-Futbol Topu vb bir çok Eventler.

Metin2Time indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Metin2Time Oyna İndir

Herkese iyi eğlenceler.