Metin2Time 24 Nisan 2020 Cuma Günü Açıldı

Yılların eskitemediği oyun Metin 2, Metin2Time adı ile Cuma günü yayına başladı.
Metin2Time ekibi, sağlam ve uzun soluklu bir macera için hazır olduklarını belirtirken tüm Metin2 hayranlarını sunucularına bekliyor. Açılışa özel 1 kişiye 500EP‘de hediye olarak verilecek.
Ekibin yayımladığı basın bülteni ise aşağıdaki gibi oldu.
Metin2Time 24.04.2020 Cuma günü saat 20.00’da açıldı.
Sağlam ve uzun soluklu bir macera için sunucumuzu sağlam altyapılar ile kurduk. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inancımız oldukça fazla. Oyunumuza ait bazı özellikler aşağıdaki gibidir;
1-120 Farm Yapı
Tr Tipi Map
Lycan Aktif!
Uzun Ömürlü!
Offical Pet&Kuşak&Kemer Sistemi
Kaşmir Paket
Çevrimdışı Pazar Sistemi
Ticaret Camı ve Arama Aynası (Nesne ile çalışır)
Official Kostüm Efsunlama ve Bonus Aktarma
Yardımcı Şaman Sistemi
TR Tipi Otomatik Av Sistemi
Tılsım ve Element Sİstemi
Ejderha Taşı Simyası
K Envanteri
Gaya Parası ve Mağazası
Won Parası Sistemi
Ekstra Refine Gelişmiş Dönüştürme Sistemi
Savaş Bölgesi Sistemi
Büyülü Orman Dungeon
Sorunsuz Nemere&Razador&Meley
Mob’lardan Düşebilecek İtemleri Görüntüleme
Sandık Aynası Sistemi (Açılacak Sandık Kontrollü)
Tr Tipi Sermaye Butonu
Pazar Mesafe Kontrol Sistemi
Sol Pencre Ekstra Slot Sistemi
Envanterden Hızlı Biyolog Sistemi
Hızlı Beceri Kitabı&Ruh Taşı Okuma
Envanter Genişletme ( 4. Envanter Kilitli Başlarsınız )
Otomatik Eventler!!
Evrimli Leş Sistemi
İtem Ruha Bağlama Sistemi
Sizler için Özenle Hazırlanmış Özel Oyun İçi Paketler
TR Tipi Bonus Ekranı
TR Tipi Balık-Ayışığı-Altıgen-Oymataş-Ramazan-Binek-Yılbaşı-Paskalya-Futbol Topu vb bir çok Eventler.
Metin2Time indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Herkese iyi eğlenceler.
Kimler Neler Demiş?