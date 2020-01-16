Microsoft Edge Artık Chromium Tabanlı Microsoft Edge İndir

Chromium tabanlı yeni Microsoft Edge nasıl indirilir. Microsoft Edge indirme. Microsoft Edge indirme yolları. Microsoft Edge nasıl, kullanışlı mı. Microsoft Edge vs Chrome karşılaştırması gibi bir çok konu da değerlendirme yaptık. Microsoft Edge’e siz de şans vermek isteyeceksiniz. Microsoft Edge indir. İndir Microsoft Edge ve deneme yap.

Microsoft Edge, 2015 yılında Windows 10’un bir parçası olarak piyasaya sürüldü ve her zaman meşhur Internet Explorer’ın eski günlerine dönebilmesi için yeni bir denemesiydi. ActiveX veya Tarayıcı Yardımcı Nesneleri olmadan, çok daha hafif bir internet tarama çözümü olmayı amaçladı. Microsoft Edge , Android ve iOS’a bile girerken, kesinlikle Internet Explorer’dan daha çok sevildi. Son gelen haberlere göre ise Microsoft Edge tarayıcısını tamamen bırakmaya karar verdi. Google Chrome ve Yandex’in yıllardır kullandığı Chromium tabanlı yeni tarayıcısına geçmeyi planlıyor.

Eski Edge Öldü Yaşasın Yeni Edge

Şirketin markasının değişip değişmeyeceği ya da “Edge” adını koruyup tutmayacağı bilinmiyordu. Son gelen habere göre isim değişikliği olmadan devam ediliyor. 1 yıldır testleri süren Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı nihayet kararlı bir sürümü ortaya çıktı.

Yeni satın alınan Windows bilgisayarlarda kurulu gelecek. Eğer denemek istiyorsanız yeni Edge tarayıcısını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/en-us/edge

Yeni Edge Tarayıcısı Kurulumu

Kurulum sonrası yine Microsoft’un o abuk karşılama ve bir şeyler satma ekranları geliyor. Öncelikle Google hesabınıza ulaşıyor ve bütün Chrome geçmişinizi / ayarlarınızı almaya çalışıyor. Bütün bunları es geçerek yeni bir sekme açtığımızda yine MSN haberleri sayfası geliyor. (ayarlardan kapatılabiliyor) Ve sekmeler bölgesinde diğer tarayıcınızda kullandığınız kısayolları burayı çekin uyarısı ve kapatılamayan cookie kullanım uyarısı mevcut. Yani Microsoft cephesinde değişen hiç bir şey yok!

Kaynak tüketimi

Çok fazla teste tabi tutamadık fakat test yapmadan bile Chrome’dan daha az RAM tüketeceği kesin. Belki de her şeyi yanlış yapmaya merak Microsoft, Chrome kaynak tüketimin zirve yaptığı anlarda böyle bir girişim yapması pastadan büyük bir pay almasını sağlayabilir. Ram tüketimi sebebi ile mutlaka bir şans vereceğim.

Tasarım

Açıkçası Yeni Edge’in tasarımını beğendim. Chrome ile çok farklı durmasa da daha kararlı ve ciddi bir duruşu var.

Şimdilik Yeni Edge ile ilgili görüşlerim bunlar.