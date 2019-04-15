Microsoft, dünyanın en popüler yazılım şirketlerinden biridir. Tabii ki, aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer çeşitler şeklinde donanım yaparlar, ancak Amerikan şirketinin odağı her zaman bir yazılım olmuştur. Web, masaüstü, mobil ve hatta sunucu: Hemen hemen tüm platformlar için her türlü uygulamayı ve hizmeti sunarlar. Microsoft Outlook, en popüler servis değil, ancak saygın bir kullanıcı sayısına sahip. Aslında, Android uygulaması güzel kullanıcı arayüzü nedeniyle benim favorim. Verge sitesi, Outlook'un kullanıcı kimlik bilgilerinin büyük bir bölümünün tehlikeye atıldığını bildiriyor.

Bu hafta sonu boyunca Microsoft, bazı Outlook kullanıcılarının e-posta adreslerinin, klasör adlarının, konu satırlarının ve e-posta bağlantılarının bilgisayar korsanları tarafından ihlal edildiğini iddia ederek e-postalar gönderdi. Görünüşe göre durum çok daha ciddi. Görünüşe göre, Outlook hesaplarının yaklaşık% 6'sı saldırıya uğradı ve bilgisayar korsanlarının bu hesaplara erişmesine izin verdi. Ünlü yayın Anakart bu hesapların yaklaşık 6 aydır tehlikede olduğunu ve çalınan iPhone'ların kilidini açmak için iCloud hesaplarındaki şifreleri sıfırlamak için kullanıldığını iddia ediyor. Aslında, Anakart , kullanıcıların% 6'sına gönderilen e-postanın ekran görüntüsünü yayınlayan ilk yayındı ve daha sonra Microsoft ayrıntıları kabul etti.

Microsoft hala tam olarak kaç hesabın saldırıya uğradığını netleştirmiyor. Neyse ki, tehlikeye giren kullanıcıların çoğu bildirimi aldı ve hesaplarını güvence altına almak için yönlendirildi. Microsoft, Anakart’ın 6 aylık süre ile ilgili iddiasının yanlış olduğunu ve olayın 1 Ocak ile 28 Mart 2019 tarihleri ​​arasında gerçekleştiğini bile söylüyor . Hikayenin nasıl geliştiğini göreceğiz.

XDA: https://www.xda-developers.com/microsoft-outlook-hacked-users-emails-accessed/

VERGE: https://www.theverge.com/2019/4/15/18311112/microsoft-outlook-web-email-hack-response-comment