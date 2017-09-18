Microsoft, Outlook’ta sorun olduğunu doğruladı

Microsoft, Outlook e-posta hizmetinin bazı kullanıcılarının e-posta gönderip hesaplarına erişemediklerini doğruladı.

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Güncelleme: An itibariyle sorun düzelmiş gözüküyor. 22:54 Düzeltme: Sorun tekrar ediyor. 23:17

Avrupa çevresinde binlerce kişi Outlook mail sorunu ile uğraşıyor. Bir çok kişi Pazartesi sabahından bu yana sorun yaşadığını belirtti. Şu anda en sık söylenen hata ise gönderilen e-posta'nın taslaklarda kalması.

Microsoft bu durumu doğrularken bütün hesapların etkilenmediğini savundu. Sorunların sadece Avrupa'lı müşterilerin bir kısmını kapsadığını da belirtti. Microsoft'un hizmet durumu sayfasından takibini yapabiliyorsunuz. Açıkça görülüyor ki Outlook servisi çalışmıyor.

Microsoft talepleri alternatif bir yerden gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve maillerin neden taslağa düştüğünü tanımlamaya çalıştıklarını da belirtiyor.

Kaynak: BBC