28. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi bu sene ödülleri kadar hayata geçirdiği önemli bir inisiyatifle de adından söz ettirdi.

Microsoft Türkiye’den PERYÖN üyelerine ve paydaşlarına özel, ücretsiz

“Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı”

PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ile Microsoft Türkiye, insan kaynakları alanındaki yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Microsoft Cloud Society platformunun gücünü, PERYÖN üyelerine ücretsiz taşımayı amaçlayan “Geleceğin Yetkinlikleri Eğitimi Programı” ile günümüzün en kritik konusu olan dijital yetkinliklerin ülke çapında gelişmesi için önemli bir adım atıldı.

OECD’nin 2019 verilerine göre, her 10 yetişkin çalışandan altısı gerekli bilgi ve iletişim teknolojisi yetkinliklerine sahip değil. Yine aynı verilere göre, meslek gruplarının %14’ü otomasyonlaşma ile karşı karşıya iken, %32’sinden teknolojiye bağlı olarak önemli değişimler bekleniyor. Benzer şekilde, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018’de yayınlamış olduğu “Mesleklerin Geleceği: Dördüncü Sanayi Devriminde İstihdam, Beceri ve İş Gücü Stratejisi” adlı araştırmada, 2018-2022 yılları arasında talep görecek becerilerin başında analitik düşünme, yaratıcılık ve teknoloji tasarımı geliyor. Bu öngörüler, nüfusunun yarısından çoğu genç olan Türkiye gibi kritik pazarlar için daha büyük önem taşıyor. PERYÖN ve Microsoft Türkiye, başarılı bir geleceğin nitelikli ve kalifiye insan kaynağından geçtiği bilinciyle yola çıkarak çok değerli bir inisiyatifi hayata geçiriyor. Microsoft Cloud Society platformunun bilgi ve eğitim altyapısından faydalanılarak, PERYÖN üyelerine ve paydaşlarına özel olarak hazırlanan “Geleceğin Yetkinlikleri Eğitimi Programı” erişime açılıyor. 28. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’nde duyurulan bu yeni program, üyelere ücretsiz olarak sunulacak.

21. Yüzyıla Hazır İnsan Kaynağı

Cloud Society Platformu içerisinde PERYÖN’ün seçtiği yetkinliklere özel olarak tasarlanan “Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı”nı hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “PERYÖN üyelerinin ve paydaşlarının ihtiyaçlarını analiz ederek oluşturduğumuz program kapsamında 21. yüzyıl becerilerini güçlendirmeye yönelik çeşitli çevrimiçi kurslar, öğrenme yolları, sertifikalar ve etkinlikler sunuyoruz. Portal; bulut bilişim, ağ becerileri, yapay zeka, mobil teknolojiler, BT hizmet yönetimi, büyük veri analizi & veri bilimi, uygulama geliştirme, veri koruma ve güvenlik, nesnelerin interneti, blok zinciri, yapay zeka okulu ve verimlilik başlıkları altında 12 farklı eğitim içeriğinden meydana geliyor. Cloud Society platformunda ayrıca Yönetici, AI Mühendisi, Veri Mühendisi, Veri Bilimcisi, Geliştirici, DevOps Mühendisi, İşlevsel Danışman, Güvenlik Mühendisi ve Çözüm Mimarı rolleri için de farklı eğitim içerikleri mevcut. Eğitim, laboratuvar, teknik inceleme, kod örnekleri, webcast gibi 300’den fazla farklı eğitim aracının bir arada sunulduğu platformun Türkiye’de 25 bin kayıtlı üyesi bulunuyor” dedi. Kundakçı, “Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı” çerçevesinde sunulan eğitimlerden tüm PERYÖN üyelerinin ve PERYÖN Genç projesi katılımcılarının ücretsiz olarak faydalanabileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasında, işlerin insanlar ve makineler arasında paylaşılmaya başlamasıyla 2025’e kadar 85 milyon işin değişime uğrayacağının ya da ortadan kalkacağının öngörüldüğünü hatırlatan Microsoft Türkiye İnsan kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Gaon ise, “Bu noktada ‘geleceğin meslekleri’ dediğimiz roller devreye giriyor. Türkiye’deki işletmelerin 4’de 3’ünün ‘yeni yetenekler edindirme’ amaçlı programları uygulamaya koyduğunu biliyoruz. Ancak yeni yetkinlikler edinmek kadar, yetkinlik değişimine açık olmak ve yeni eğitim kanalları yaratmak da büyük önem taşıyor. Bugünün mühendislerinin, araştırmacılarının ve pazarlamacılarının, artan otomasyona bağlı olarak yarının veri analistleri olabileceğini unutmamalı ve buna göre pozisyon almaya hazır olmalıyız. Microsoft Cloud Society, yeni dönemin gerektirdiği bu teknik yetkinlikleri yeni yetişen ve mevcut çalışanlara aktarmak üzere Microsoft’un geliştirdiği ücretsiz bir online öğrenim platformu. Bu platform ile güçlü bir kariyer başlangıcı yapmak için teknik yetkinlik kazanmak isteyen gençlere, üniversitede okurken eğitimini iş dünyasının gereksinimlerini karşılayacak konularla desteklemek isteyen öğrencilere ve mevcut işini yaparken kendini geliştirmek isteyen IT çalışanlarına eşsiz bir fırsat sunuluyor” dedi.

Dijitalleşme Uzunca Bir Süredir İş Dünyasının Gündeminde

Dijitalleşme, yeni yetkinlikler ve yeni iş modellerinin uzunca bir süredir iş dünyasının gündeminde olduğunu belirten PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, ‘Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın iş dünyasının ihtiyaç duyacağı yetkinliklerin kazanılması konusunda örnek bir proje olduğunu ifade ediyor. Öztınaz, “Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’de çalışma hayatına katkı sunmak, koşulları herkes için daha iyi bir noktaya taşımak hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. İş dünyasının önemli gündem maddelerinden dijitalleşme, yeni iş modelleri ve geleceğin yetkinlikleri konularında da yol gösterici olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Microsoft Türkiye ile birlikte hayata geçirdiğimiz projemiz çok kıymetli. Çünkü pandemi, dijital dünyaya evrilen değişimi daha da ivmelendirdi. Artık hibrit çalışma modellerinin, bulut teknolojilerinin, dijital performans takibi uygulamalarının ve online toplantıların olduğu daha hızlı ve teknolojik bir iş dünyasında çalışıyoruz. Kurumlar da dijital çözümleri iş yapış modellerine entegre ederek teknolojik altyapılarını güncelliyorlar. Nitekim PERYÖN olarak gerçekleştirdiğimiz bir ankete göre “kurumum dijital dönüşüme hazır değil” diyen çalışanların oranı yüzde 60’ı buluyor. Çalışanların yüzde 75’i şirketimde dijitalleşme konusunda sürdürebilir politikalar izlenmiyor derken, dijital İK çalışmalarını yetersiz bulanların oranı ise yüzde 100. Elde ettiğimiz sonuçların da gösterdiği gibi bu konuda alacağımız uzunca bir yol var” dedi.

Microsoft Cloud Society nedir?

Microsoft tarafından nitelikli iş gücü açığının kapatılmasına destek olmak için geliştirilen Microsoft Cloud Society, yeni teknolojilerle mesleki yetkinliğin artırılmasına ve en yeni uygulamaların öğrenilmesine yardımcı olan bir platform. Bir mail hesabı ile ücretsiz üye olunabilen platformda rol bazlı filtreleme ve seviye belirleme seçenekleriyle adayların doğru eğitimlere ulaşmasını sağlayan bir optimizasyon var. Eğitimlerin bazılarında video anlatımı olduğu gibi, çoğunda pratik yapılabilmesi için laboratuvar ortamları mevcut. Platformun “Cloud Skilled Professional” özelliğiyle, Cloud Society üzerinde eğitimleri tamamlamış ve sertifikalarını almış kişilere bir arama seçeneğiyle kolayca ulaşılabilmesi mümkün oluyor. Örneğin “Data Scientist” rolü için personel arayışında olan bir işveren, bu bölümde arama yaparak “Data Scientist” eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını almış kişilere kolayca ulaşabiliyor.