Migros Müşterilerini WhatsApp’ta Tanıyan Yenilikler Getirdi

Migros’tan Perakende Alanında Bir İlk Daha

MİGROS, MÜŞTERİLERİNİ WHATSAPP’TA TANIYAN VE SORULARINI HIZLICA YANITLAYAN SİSTEM GELİŞTİRDİ

Perakende alanında her dönem ilklere imza atan Migros, müşterilerine daha hızlı ve kolay hizmet sunmak için kullandığı WhatsApp hattına yenilikler getirdi. Her yaştan tüketicinin yaygın olarak kullandığı uygulama sayesinde, 0530 300 1 300 numaralı hat üzerinden mesaj gönderildiğinde uygulama Money Kart sahibini tanıyor ve sorularına otomatik olarak yanıt veriyor.

Dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Migros, perakende alanında ilk olan bir uygulamaya imza attı. Müşterilerine daha da hızlı hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını yürüten Migros, getirdiği yeniliklerle WhatsApp hattını daha çok tercih edilen bir iletişim yolu haline getirdi.

7’den 77’ye herkesin sıklıkla kullandığı uygulamadan 0530 300 1 300 numaralı telefona mesaj gönderilmesi halinde gönderen kişinin telefon numarasına ait bir Money Kart’ı varsa uygulama hat sahibini tanıyor, gönderdiği sorulara en uygun yanıtları otomatik olarak veriyor. Geliştirilen otomatize sistemler sayesinde müşterilere kolayca birçok konuda bilgi paylaşımı yapılıyor.

Hat sayesinde Money Kart’taki güncel puanlar, Money kazanç ve kullanım detayları sorgulanabiliyor, Tam Bana Göre kampanyaları hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projesiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin kullanabileceği WhatsApp hattından müşterinin konum bilgisi paylaşması durumunda en yakın 3 mağazanın konumu otomatik olarak gönderiliyor.