Minecraft Legends oyunu kullanıma açıldı

Minecraft, 7’den 70’e herkes tarafından sevilen bir oyun ve yılın en çok merak edilen oyunlarından biriydi. Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu olan Minecraft, bir sandbox video oyunudur. Microsoft tarafından geliştirilen oyun, yaratıcılık geliştirmenin gerektiği strateji ve RPG unsurlarını birleştiren özelliklere sahip. Oyunu artık indirebilirsiniz, erişime açıldı.

Erişime açılan oyun Minecraft evreninde oyuncuları eşsiz maceralara sürükleyecek. Oyun ilk olarak Xbox Game’e eklendi ve Xbox Game Pass üyelerinin üyelik özelliklerine göre ücretsiz indirme inkanı sunuldu.

Minecraft Legends oyunu Xbox için 675 TL iken Steam üzerinde 399 TL’ye satışa sunuluyor.

Oyun size farklı görevler sunarak haritayı keşfetmenizi kendi köyünüzü inşa ederek toplayacağınız moblar ile düşmanlarla mücadele etmenizi sağlayacak. Oyun ile yeni maceralara atılacak heyecan verici görevler yapacaksınız. Oyun tek kişilik oynanmasının yanı sıra çoklu modları ile oyun severleri biraraya getirecek. Minecraft’ın güncellemeleri de devam edecek. Böylece her güncellemede yeni bir hikaye sizi bekliyor olacak.