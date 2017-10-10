MMORPG Oyunu Black Desert Online Kapalı Beta Sürecini Başlatıyor

Bugüne kadar hazırlanmış en detaylı MMORPG oyunlarından birisi olan ve kendi grafik motoru Black DesertEngine ile oyunculara fantastik bir evrenin kapılarını aralayan Black Desert Online, Kapalı Beta sürecini 8 Kasım’da başlatıyor

Kapalı Beta için ön kayıt başvuruları 11 – 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve başvuranlar arasından seçilen oyuncular Kapalı Beta’ya katılabilecekler. Ön Sipariş Paketi satın alanlar ise herhangi bir başvuruya gerek kalmadan Kapalı Beta’ya katılım hakkı elde edebilecekler

Satışa çıkan özel Erken Erişim paketlerini satın alan oyuncular ise 11 Ekim’de indirebilecekleri Karakter Oluşturma Deneme Sürümü (CCM) ile Kapalı Beta öncesinde karakter yaratabilecekler

Dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan Black Desert Online, resmi Pearl Abyss sunucularında tamamen Türkçe oynanabilecek. 6 Eylül’de satışa çıkan ve https://www.tr.playblackdesert.com adresinden edinilebilen Erken Erişim Paketleri, oyunculara birçok özel fırsat sunuyor.

Kapalı Beta, 8 Kasım’da başlıyor

Geçen ay düzenlenen GameX Fuarı’nın en büyük standında sevenleriyle buluşan oyun, Kapalı Beta sürecini 8 Kasım 2017 tarihinde başlatıyor. 11 – 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak ön kayıtlarla Kapalı Beta’yabaşvuru yapanlar arasından seçilen oyuncular Kapalı Beta’ya katılabilecek. Ön Sipariş paketini satın alan oyuncular ise herhangi bir ön kayıt yaptırmadan Kapalı Beta’ya katılma şansı yakalayacaklar.

CCM ile oluşturulan karakterler saklanabilecek

Erken Erişim paketlerini alanlar, karakter özelleştirebilmeyi sağlayan CCM sürecine de ek ücret ödemeden katılabilecekler. Kapalı Beta sürümüne yama olarak eklenebilen CCM paketi, 11 Ekim tarihinde indirmeye açılacak. Bu sürüm ile oluşturulan karakterler, oyuncuların bilgisayarına kayıt edilebilmesinin yanı sıra, Kapalı / Açık Beta ile tam sürüme dahil edilebilecekler. Ayrıca CCM için oyunu indirenlerin daha sonraki Kapalı / Açık Beta için oyunu tekrar indirmesine gerek kalmayacak, güncellemeleri yeterli olacak.

Hakkında

Koreli şirket PearlAbyss tarafından geliştirilen, yine kendisine ait olan ve tarihin en gelişmiş grafik motoru olan Black DesertEngine’i kullanan oyunda, gerçeğinden ayırt edilemeyen detaylı karakterler yaratma, oyun tarihinde hiç görülmemiş derinlikte ve detayda ticaret, üretim ve görev alt sistemleri, bilgi ve deneyime dayalı karakter geliştirme metoduyla oyun dünyasında büyük ses getirmişti.

Black DesertOnline’ın en dikkat çekici özelliği, alışılmış MMORPG türünün aksine, oyuncuların karakter gelişimlerini keşif, deneyim ve bilgiye dayalı, yenilikçi bir yolla yapmalarını sağlamasıdır. Black Desert dünyasında, oyuncular kuşandıkları silah ve zırhlarla değil, dövüştükleri yaratıklardan edindikleri deneyimlerle, konuştukları karakterlerden aldıkları bilgilerle güçleniyorlar.

Oyuncuların koştukları mesafeler, taşıdıkları yük gibi aktiviteler hesaplanarak, karakterleri zamanla gelişiyor ve bu MMORPG türü için bir ilk kabul ediliyor.