Monster Hunter World Rekor Kırdı

Monster Hunter World oyunun piyasaya ilk çıktığından beri büyük bir ilgi altına girdi ve 2 hafta içerisinde dünyanın en hızlı satılan oyunu olarak rekor kırdı. Bütün oyun severler merak içinde Monster Hunter World oyununun PC için ne zaman çıkacağının açıklamasını bekliyor.

Xbox One ve Playstation platformlarına çıkar çıkmaz en çok para harcanan oyun olarak zirveye ulaşarak PUBG oyununu geride bıraktı. Monster Hunter World PC’ye çıktığı anda satışlarda fırlama olabilir.

Oyunun yapımcıları Monster Hunter World’de oyuncular daha fazla zaman geçirebilsin diye yeni canavarlar ve oyun içi geliştirmeler için uğraşıyor. Gelecek güncellemeler ücretsiz olacak. 2018 yılının en popüler oyunu Monster Hunter World olacak gibi gözüküyor.

Oyun 11 gün içerisinde 1 milyon kopya daha satarak başarısını arttırmaya devam ediyor. Capcom son çıkardığı oyunla büyük bir başarıya imzasını atmış oluyor, ileride neler olacağını merak ediyorum doğrusu.