Monster Notebook’tan Yeni Teknik Servis

Türkiye’nin yüksek performanslı oyun bilgisayarları markası Monster Notebook, son teknoloji teknik merkeziyle benzersiz bir satış sonrası destek hizmeti veriyor

21.06.2019 – Yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanmış olan Monster Notebook, bugün Kadıköy’de açtığı yeni teknik merkez binası ile yüksek performanslı oyun bilgisayarlarının ardından, kullanıcı memnuniyetinde de bir numara olmayı hedefliyor. Markanın tüm müşteri memnuniyeti çalışmalarının koordine edileceği yeni teknik merkez binası, aynı zamanda sunulan hizmetlerin daima ileri taşınabilmesi için gerekli AR-GE çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Uzman Teknik Ekip, En Yeni Teknoloji

Bugün açılışı yapılan teknik merkezde uzman teknik ekip kullandıkları son teknoloji tanı ve test cihazları sayesinde kullanıcıların karşılaştıkları sorunları kısa sürede teşhis edilebiliyor. Teknik servise gelen ürünler ön değerlendirmeye alındıktan sonra tespit edilen sorunla ilgili istasyona yönlendiriliyor. Her biri Monster Notebook ve partnerlerinin kapsamlı eğitiminden geçen teknisyenler, bu sayede kullanıcıların sorunlarını hızlı ve güvenilir biçimde gideriyor.

Sorunlar 1 Saatte Çözülüyor

Şirketin kurduğu güçlü tedarik ağı ve geniş yedek parça deposu, normal şartlarda haftalar sürebilecek parça değişimi gibi işlemlerin bile vakit kaybedilmeden yapılmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar teknik servise getirdikleri ürünü 1 saat sonra dahî teslim alabiliyorlar. Hizmet süresi konusunda son derece iddialı olan Monster’ın hedefi, tüm kullanıcılarının sorunlarını en fazla 3 iş günü içerisinde çözmek.

Şirketin müşteri ilişkileri ekibi ise kullanıcıları servis sürecinin her adımı hakkında bilgilendiriyor. Böylelikle kullanıcılar onarım için teknik servise bıraktıkları ürünün ne aşamada olduğunu ve sorunlarıyla ilgilenildiğini bilmenin rahatlığını yaşıyor.

Ömür Boyu Ücretsiz Bakım

Monster Notebook’u rakiplerinden ayıran bir diğer nokta da tüm kullanıcılarına satın aldıkları ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmeti sunması. Kullanıcılar ürünlerini 6 ayda bir Monster servisine getirerek veya anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak göndererek toz temizliği ve termal macun değişimi gibi işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyorlar. Bu da hem ürünün kullanım ömrünü artırıyor hem de kullanım süresi boyunca aynı yüksek performansı vermesini sağlıyor.

Önceliğimiz Kullanıcı Memnuniyeti

Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, şirketin yeni teknik merkezi ve kullanıcılarına verdikleri önem hakkında şunları söyledi, “Monster olarak kullanıcılarımızın memnuniyeti ilk günden beri birinci önceliğimiz oldu. Bu memnuniyetin ilk aşaması onlara en yüksek performansı verecek ürünler sunmak ve bunu yaparken onları gereksiz mali yüklerin altına sokmamaktı. Geride bıraktığımız 14 yılda bunu başarıyla yaptığımızı düşünüyorum. Ne istediğini bilen bir kullanıcı Monster’da kendi ihtiyacına ve bütçesine göre bir ürünü mutlaka bulabilir. Karar vermekte zorlanan kullanıcılar da mağazalarımızdaki uzman çalışanlarımızdan yardım alarak kendileri için en iyi ürünü bulabilirler. ”

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, “Müşteri memnuniyetini sağlamanın ikinci ve bizce daha önemli aşaması ise kullanıcılara etkin ve güvenilir bir satış sonrası destek sunmak. Monster olarak kurulduğumuz günden beri onların sorunlarını çözmeyi daima birinci önceliğimiz olarak gördük. Kullanıcılarımıza hızlı, şeffaf, güvenilir bir hizmet sunarken zorunlu olmadıkça da hiç bir ücret talep etmiyoruz. Bir sorun yaşarlarsa daima onların yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hissettiriyoruz.”

“Piyasadaki rakiplerimizde olmayan ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Teknik serviste yapılan işlemler için “teknik servis ücreti” benzeri bir şey talep etmiyoruz. Tüm ürünlerimizde 2 yıllık garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Bugün sektörde olmayan rekor bir hizmet süremiz var. Kullanıcılarımızın şikâyetlerini en erken 1 saat en geç 3 iş günü içerisinde çözebiliyoruz. Bunu da teknik serviste kullanıcılarla aramıza taşeron firmaları veya 3’üncü tarafları sokmayarak, onlara doğrudan temas ederek yapıyoruz.”

“Bugün açılışını yaptığımız bu teknik merkez de müşteri memnuniyetini çok daha ileri taşımada bize yardımcı olacak. Ülke çapındaki müşteri memnuniyeti hizmetlerimiz buradan yönetildiği gibi kullanıcılarımıza nasıl daha iyi satış sonrası destek sunabileceğimize dair projeler de burada geliştirilecek.”

Tüm Türkiye’ye Hizmet Veriyor

Kullanıcılar Monster Notebook’un Ankara, İzmir ve Lefkoşa’daki mağazalarında da teknik servis hizmeti alabiliyorken, Türkiye’nin her yerinden kargo yoluyla şirkete gönderilecek ürünlerin Osmanağa Mah. Mühürdar Fuat Sk. No: 10 Kadıköy/İstanbul adresine gönderilmesi gerekiyor. Pazar günleri hariç 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veren teknik servis hakkında bilgi almak için monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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