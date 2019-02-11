Moto RAZR 2019 Katlanır Ekranlı Telefon (Gerçekçi Konsept Video)

Motorola'nın birkaç ay içinde katlanabilir ekranlı kapaklı telefon modeli RAZR 2019'u tanıtması bekleniyor. Telefonun tasarımı, zaten patent başvuruları ile ortaya çıkan görüntüler arasındaydı. Popüler tasarımcı Waqar Khan, Moto RAZR 2019 katlanabilir telefonunun etrafındaki patent imajlarına ve söylentilerine dayanan gerçekçi renderlerini yarattı.

Konsept videosu, Moto RAZR 2019 katlanabilir telefonunun siyah varyantını göstererek başlıyor. Telefonun arkadan görünümü, telefonun üst ve alt yarısının bir menteşe ile birbirine tutturulduğunu ortaya koymaktadır. Cihaz katlandığında, kullanıcılara ön tarafında küçük boyutlu bir ekran görüntüsü veriyor. RAZR 2019 kapalıyken öne ekranın altına bir kamera yerleştirilirmiş. Cihaz açıldığında arkaya dönerek, telefonu tutucu olarak düşünülmüş.

Cihazın alt yarısında, bir parmak izi okuyucusu ile donatılmış olduğu söylenen bir Motorola batwing logosu bulunuyor. Cihaz açıldığında, Moto RAZR 2019 telefonunun muhteşem uzun ekranı görülebilir. En boy oranı oranlı göstergenin üstünde, bir kulaklık ve bazı sensörler içeren bir çentik var. Oldukça ince tasarımlı, eski RAZR serisi telefonların aksine, RAZR 2019 konsept modeli kapalıyken biraz daha çekici bir görünüme sahiptir. Siyah dışında, renkler Moto RAZR 2019 konsept modelinde Gümüş, Mavi ve Kırmızı olarak gösteriyor.

Moto RAZR 2019 Konsept Video

The Wall Street Journal'da yayınlanan son rapora göre Moto RAZR 2019, ABD pazarlarına 1.500 $ 'lık bir fiyatla yeryüzüne iniş yapacak. Ayrıca Verizon'da RAZR 2019 model telefonu satacağı kesinleşti. Başlangıçta, şirket 200.000 adet katlanabilir akıllı telefonunu üretebilir.

Katlanabilir ekran ve kapaklı RAZR efsanesi için hazırlanmış konsept video hakkında ne düşünüyorsunuz?

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