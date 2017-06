Motorola Moto G5 ve Moto G5 Plus İnceleme

Moto G serisi 4 yıldır piyasada ve sürekli olarak tavsiye edilen bri seri oldu. Her geçen yıl daha uygun bütçelere çok iyi telefonlar üretiyorlar. Önceki Moto G serilerini ufak yükseltmelere ekleyerek yollarına devam ediyorlar.

Sponsorlu Bağlantılar...

2017 yılı serileri ise Moto G5 ve Moto G5 Plus oldu. Moto G5; 5.0 inçlik full hd ekran, 13MP kamera ve Qualcomm Snapdragon 430 SoC işlemciye sahip. Moto G5 Plus ise 5,2 inç ekran, 12MP otofokus kamera ve Snapdragon 625 SoC işlemci kullanıyor.Her iki telefonda da çift sim desteği, microSD kart yuvaları ve Android 7.0 gibi temel özellikleri bulunuyor.

ABD'li kullanıcılar için resmi olarak piyasaya sürülen 2GB RAM ve 32GB depolamaya sahip olan model 229$'da satılan Motop G5 PLus modelidir. Geçen yılın Plus modelinden daha ucuzdur. Amazon reklamlarını takip ederseniz 185$'a kadar indirimli alabiliyorsunuz.

Avrupa'da satılan Moto G5 ise Plus modelinden 80 Euro daha uygun fiyattan satılarak 199 Euro'ya satılıyor.

TASARIM

Motorola hafif plastikten yapılma telefonu metal bir kasaya monteli bir tasarım uyarlamış. Hem GM5 hem de Plus ön paneli önceki seri Moto G4 ile aynı. Halen geniş çerçeveleri bulunuyor. G5 Plus 0,2 inç lik ekranı barındırabilmek için GM 5 modelinden bir kaç milimetre daha büyük.

İyi bir haber var, bu sefer parmak izi okuyucusu iki modelde de bulunur. Sensörün tasarımı büyük oranda değişti. Fakat parmak izi sensörünün halen başka bir işe yaramaması ama ana menü tuşu gibi ekranın altında bulunması komik! Kimbilir kaç kişi satın aldıktan sonra bu durumu farkediyor.

G5 ve G5 Plus arasındaki en önemli fark kalınlıktır. G5 Plus 9,7 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlıkta iken G5 Plus hafif, 7,7 mm kalınlığında ve 155 gram ağırlığındadır. G5 çıkarılabilir bir pil için arka kapağa sahipken, G5 Plus çıkarılabilir olmayan bir pil içeriyor. Moto G5 sadece daha kalın değil, aynı zamanda 3,000 mAh yerine 2,800 mAh daha küçük bir pille çalışıyor.

Pilin çıkarılabilir olmaması telefonun kalınlığına büyük derecede etki yapıyor.

Her iki telefon da iki SIM kartı ve bir microSD kartını destekliyor: Moto G5, arka kapağın altında bu yuvalara sahipken, Moto G5 Plus tek bir tepsi kullanıyor.

Motorola, Moto G5 üzerinde USB Type-C'ye geçmedi, bu yüzden hala burada mikro-USB görüyoruz. Çoğu USB-C aksesuarının ve kablosunun mikro-USB'den daha pahalı olduğu düşünülürse şaşırtıcı değil. 3.5mm kulaklık girişi ise yerinde duruyor.

G5 ve G5 Plus'da tek hoparlör bulunurç Aramalar için kullanışlı fakatmüzik dinlemek için çok iyi değildir.

G5 ve G5 Plus'ın her ikisi de hazır stok Android 7.0 kullanıyor. Stok Android kullanan telefonların olması sevindirici. Bir kaç Motorola uygulaması da sistemde var.

Motorola telefonların 3 ayda bir güncelleme aşacağını belirtiyor.

EKRAN

G5 Plus üstün Gorilla Cam 3 korumasına sahipken, G5 basit çizilmeye karşı dayanıklı camla sınırlı. G5 ekranında biraz daha fazla parlaklık var. 424 ppi'ye karşılık 441 ppi.

İŞLEMCİ

Moto G5 ile başlarsak bir Qualcomm Snapdragon 430 işlemciye bakıyoruz. Önceki seri Moto G4 Snapdragon 617 işlemci ile geliyordu. Her iki işlemcide ARM Cortex-A53 CPU çekirdeği kullanan sekiz çekirdekli modellerdir: S430'un sekiz tanesi 1.4 GHz'de saat hızına sahiptir; S617 ise 1.5 GHz dört çekirdekli küme ve 1.2 GHz dört çekirdekli küme olarak ayrılıyor. S430'daki Adreno 505 GPU, S617'deki Adreno 405'e kıyasla çok küçük bir düşürme işlemiyken, bellek bant genişliği S617'den S430'a hafifçe azaltılıyor. Evet, GPU adları kafa karıştırıcı.

G5 iki yapılandırmada sunuluyor: biri 16GB NAND ve 2GB RAM, diğeri 32GB NAND ve 3GB RAM. Her iki model de microSD kart genişletmeyi destekler. Kablosuz bağlantı için Moto G5 LTE Kategori 4, Bluetooth 4.2 ve çift bant Wi-Fi 802.11a / b / g / n ile birlikte gelir; bu nedenle Wi-Fi ac ve hızlı LTE gibi en yeni teknolojilere destek eksik .

Moto G5 Plus, selefi olan Moto G4 Plus'dan daha büyük bir donanım yükseltmedir. Daha önce, Moto G4 Plus, daha pahalı modelde performans avantajı sağlamayan Moto G4 ile aynı Snapdragon 617 SoC'ye sahipti. Bu sefer G5 Plus için net bir SoC avantajı var: burada bir Snapdragon 625 işlemci oldukça iyi performasn sağlar.

KAMERA

Moto G5 ve G5 Plus arkadaki farklı kameralar kullandıklarından önce ikisinin en iyisi olan G5 Plus hakkında konuşacağım. Baktığımız, 1.4 megapiksel çözünürlüğe sahip 12 megapiksellik bir Sony IMX260 1 / 2.5 "CMOS sensör. Diğer bir deyişle, aslında Samsung Galaxy S7'de bulunan aynı kamera sensörü var. Çift otofokuslu ve geniş açık f / 1.7 lensi, ayrıca 4K video çekimi ve otomatik HDR var.

Galaxy S7 fotoğraf makinesinde olduğu gibi, Moto G5 Plus, sensördeki her piksele bir faz tespiti birimi eşlik ettiği için son derece hızlı bir şekilde odaklanıyor. Büyük olasılıkla işleme ve optimizasyon sınırlamaları nedeniyle Galaxy S7 kadar hızlı değil, ancak objektifin önüne bir nesne yerleştirdiğinizde Moto G5 Plus çok hızlı tepki veriyor. Düşük çekim hızı ile hemen hemen çekime hazır. Moto G5 Plus ile çekilen gerçek fotoğraf kalitesi Galaxy S7 kadar iyi değil. Galaxy S7 ile çekilen görüntüler, daha iyi ölçme ve üstün otomatik HDR ile daha canlı duruyor.

Moto G5'in renk performansı Moto G5 Plus kadar iyi değildir ve fotoğraf makinesi düşük doymamışlık, dinamik aralık eksikliği ve koşullara bağlı olarak hafif miktarda 'yıkama' yapmaya eğilimli. Açık hava koşullarında makul bir performans sergiliyor, ancak o zaman bile Moto G5'in giriş seviyesi bir kameraya sahip giriş seviyesi bir telefon olduğu hatırlatıyor.