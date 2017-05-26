Motorola Moto G5S ve Plus Modeli Sızdırıldı

Motorola'nın yılın ikinci yarısında en az iki yeni orta sınıf akıllı telefonu olan Moto G5S ve daha büyük kardeşini olan Plus modelini tanıtması bekleniyor .

Sponsorlu Bağlantılar...

Basına sızdırılan görsellere iki akıllı telefonu da görme fırsatı bulduk fakat kullanma şansımız olmadı.

Moto G5S Plus'ın ilk canlı resimlerini (sahte olmadığı varsayılarak) gösterebilmekten memnuniyet duyuyoruz. Tasarım açısından, Moto G5S Plus, Motorola'nın bilinen her zamanki model tasarımından kesinlikle uzak değil.

Telefonun arka yüzü metal gibi görünüyor, Ancak Moto G5S Plus'ın metal bir arka plaka veya bir plastik çerçeve içerdiğini iddia eden söylentilerle çok fazla. Hangisi olduğu henüz belli değil.

Çift kamera ile gelebilir!

Resimlerden birinde de çift bir kamera gösteriliyor ancak ana menü butonu olmayacak gibi gözüküyor. Önceki serisinde ana menü butonu gibi duran ama sadece parmak izi okuyucusu işlevi gören bir çıkıntı vardı.

Kamera üzerinde yakalanan prototip, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile yüklü. Garip bir model numarası var: Moto G (4) NZAE130706.

Önceki raporlara dayanarak, Moto G5S Plus, 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon işlemci ile birlikte Full HD (1080p) çözünürlüğe sahip 5.5 inçlik bir ekranı paketi halinde satışa sunulacak.



Geriye kalan tek şey Motorola'nın bu orta sınıf cihazları resmi hale getirmesi.