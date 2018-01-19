Motorola’nın hayat kurtaracak yepyeni modları tanıtıldı

Motorola, Moto Z serisi telefonlarla uyumlu kullanılan Lenovo Vital Moto Mod ile sağlık sektöründe yeni bir devre öncülük ederken, telefonunuzla daha kolay yazı yazmayı sağlayan Klavye Modunu tüketicisiyle buluşturdu.

19 Ocak 2018 – Motorola, Moto Z serisi telefonlarla uyumlu yeni Moto Mod’larını tanıttı. Moto Z serisine tek bir tık ile takılabilen ve akıllı telefon dünyasında yeni bir bir kategoriye öncülük eden Moto Mod ekosistemini her geçen gün geliştiren Motorola, tanıttığı mod ailesinin en yeni iki üyesi olan Vital Moto Mod ve Livermorium Kaydırılabilir Klavye Moto Mod’u ile bu kategorideki iddiasını sürdürüyor.

Lenovo Vital Moto Mod

CES fuarında sergilenen Lenovo Vital Moto Mod, sağlık ölçümünde akıllı bir yöntem olarak öne çıkıyor. Sağlığınızla ilgili her şeyi tam anlamıyla parmağınızın ucuna getiren bu mod ile sağlığınızla ilgili 5 yaşamsal bulguyu hızlıca ve doğru olarak ölçebiliyorsunuz.

Lenovo, internete bağlı akıllı telefonunuza takılı Vital Moto Mod’da tek bir parmak dokunuşu ile nabzınızı, solunum hızınızı, oksijen satürasyonunuzu, vücut sıcaklığınızı ve tansiyon değerlerini ölçebilmeniz mümkün.

Livermorium Kaydırılabilir Keyboard Moto Mod

Fuarda sergilenen bir diğer mod ise telefonunuz ile yazı yazmayı kolaylaştıran Moto Livermorium Kaydırılabilir Klavye modu. Bu mod ile telefon ekranınızı 60 dereceye kadar eğebilir ve dilediğiniz yazıyı rahatlıkla klavyesinde yazabilirsiniz.