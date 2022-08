Mount and Blade II: Bannerlord tam sürüm ve konsol çıkış tarihi açıklandı. Sevilen yapım erken erişim sürecinden çıkışıyla beraber konsollarda yerini alacak.

Mount and Blade II: Bannerlord iki yıllık erken erişim sürecinin sonuna geldi. Nisan 2020’den bu yana düzenli güncellemeler ile geliştirilen yapım nihayet tam sürümüne kavuşuyor. Geliştirici TaleWorlds Entertainment oyunun konsollar için geliştirdiğini geçtiğimiz süreçte açıklamıştı. Bugün yapılan duyuru ile Mount and Blade II: Bannerlord tam sürüm çıkış tarihi 25 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

25 Ekim tarihinde Mount and Blade serisinin ikinci halkası konsollar üzerinde de yerini alacak. Mount and Blade II: Bannerlord PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S üzerinde çıkış yapacak. Oyunun konsol sürümü ise Almanya’da düzenlenen Gamescom 2022 fuarında ziyaretçiler tarafından deneyim edilebiliyor.

Oyunun ön sipariş fiyatı ise 23 Ağustos olarak duyuruldu. Konsol sahipleri heyecanla bekledikleri aksiyon RYO oyununu 23 Ağustos tarihi itibarıyla ön sipariş verebilecek. 25 Ekim tarihi itibarıyla PC’deki erken erişim sürümü tam sürüme geçiş yaparken konsol sürümü de dijital mağazalarda yerini alacak.