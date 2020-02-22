Mount & Blade II: Bannerlord Türkçe Dil Desteği Hakkında Açıklama Geldi

Erken erişimde Türkçe desteği olmayınca eleştirilen Türk oyun firması konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Mount & Blade II: Bannerlord Türkçe Dil Desteği hakkında açıklama aşağıdaki gibidir.

TaleWorlds Entertainment olarak hafta içinde sizlerle Mount & Blade II: Bannerlord’un Erken Erişimi hakkındaki planlarımızı paylaşmıştık. Öncelikle bu konuda hazırladığınız detaylı içerikler için teşekkür ederiz.

Bir yandan tüm gücümüzle Erken Erişim süreci üzerinde çalışırken, bir yandan da oyuncuların yapılan duyuru ve Steam sayfamızdaki açıklamalarla ilgili yorumlarını da dikkatle takip ediyor ve her bir oyuncunun yorumunu çok değerli buluyoruz. Bu yorumların bir kısmı haklı olarak Türkiye’de geliştirilen bir oyunun Türkçe olmamasıyla ilgili ve bu konuda yanlış anlamalar olmaması için küçük bir açıklama yapmayı gerekli gördük.

Tamamen Türkiye’de geliştirilen bir oyun olduğu için, ülkemizdeki oyuncuların ve dilimizin bizim için mutlaka özel bir yeri var. Zaten Bannerlord’un Steam sayfasında da belirttiğimiz üzere oyunun Türkçe desteği mutlaka olacak. Fakat Erken Erişim sürecinde teknik kısıtlamalar sebebiyle çoklu dil desteği sunamıyoruz. Bunun sebebi oyuna çoklu dil imkânını veren altyapının henüz oyundaki yerini almamış olması. Ayrıca oyundaki metinlerin halen yazılıyor ve sürekli değişiyor olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bizim için oyuncularımızın Mount & Blade II: Bannerlord’u kendi anadillerinde oynamaları çok önemli. Bu sebeple daha çok oyuncuya oyunu kendi dillerinde sunmak için oyunu 12 ayrı dilde yerelleştireceğiz. Bu süreçte içerikleriyle heyecanımıza ortak olan sizlere ve ilgisini bizden eksik etmeyen tüm oyuncularımıza destekleri için teşekkür ediyoruz.