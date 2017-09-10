Muhammed Ali Kupası Tivibu’da Yayınlanacak

Dünyanın önemli boks organizasyonlarından biri olan World Boxing Super Series – Muhammed Ali Kupası, Eylül ayından itibaren Türk Telekom Tivibu ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

Sponsorlu Bağlantılar...

Bu heyecan dolu turnuva, 9 Eylül’de start alırken boks tutkunları, milli gururumuz Avni Yıldırım’ı da bu dev arenada, yine Tivibu ayrıcalığı ile izleme şansı elde edecek.

9 Eylül Kruvazör Sıklet Çeyrek Finali boks karşılaşması Tivibuspor’dan izlenebilecek.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un yeni nesil dijital yayın platformu Tivibu, dünyanın en önemli boks şampiyonalarından biri olan World Boxing Super Series heyecanını aboneleriyle buluşturuyor. Uydu, IPTV, web, akıllı cihazlar ve akıllı TV gibi tüm platformlardan ulaşılabilen Tivibu, birbirinden heyecanlı boks maçları ile abonelerine sunduğu güçlü ve zengin içeriğini genişletiyor. Yayın hakları Tivibu tarafından satın alınan bu dev organizasyon, 9 Eylül’deki çeyrek final mücadeleleri ile başlayacak. Boks tutkunlarının ekran karşısında uzun ve keyifli süreler geçirmesini sağlayacak büyük boks turnuvasının şampiyonu, Muhammed Ali Kupası’nın da sahibi olacak.

Milli Eldiven Avni Yıldırım da ringde

Tivibu ekranlarında izleyeceğimiz World Boxing Super Series heyecanında, milli gururumuz Avni Yıldırım da ringde mücadele eden isimler arasında yer alıyor. Ülkemizin boks alanındaki gururu, profesyonel boksör Avni Yıldırım, bir kez daha bayrağımızı dalgalandırmak için rakiplerinin karşısına çıkacak. Turnuvanın şampiyonluk favorileri arasında yer alan milli boksörümüzün ilk mücadelesi, 7 Ekim’de İngiliz eldiven Chris Eubank Jr’a karşı olacak. 9 Eylül Kruvazör Sıklet Çeyrek Finali boks karşılaşması Tivibuspor’dan izlenebilecek.

Dünya boks yıldızları karşı karşıya

World Boxing Super Series – Muahammad Ali Kupası’nda kesinleşen program ise şu şekilde;

09/09/2017 - Kruvazör Sıklet Çeyrek Final

Oleksandr Usyk - Marco Huck

16/09/2017 - Süper Ortasıklet Çeyrek Final

Callum Smith - Erik Skoglund

23/09/2017 - Kruvazör Sıklet Çeyrek Final

Yunier Dorticos - Dmitry Kudryashov

30/09/2017 - Kruvazör Sıklet Çeyrek Final

Mairis Briedis - Mike Perez

07/10/2017 - Süper Ortasıklet Çeyrek Final

Chris Eubank Jr - Avni Yıldırım

14/10/2017 - Süper Ortasıklet Çeyrek Final

George Groves - Jamie Cox