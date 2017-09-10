Muhammed Ali Kupası Tivibu’da Yayınlanacak

Dünyanın önemli boks organizasyonlarından biri olan World Boxing Super Series – Muhammed Ali Kupası, Eylül ayından itibaren Türk Telekom Tivibu ekranlarından sporseverlerle buluşacak.
Bu heyecan dolu turnuva, 9 Eylül’de start alırken boks tutkunları, milli gururumuz Avni Yıldırım’ı da bu dev arenada, yine Tivibu ayrıcalığı ile izleme şansı elde edecek.
9 Eylül Kruvazör Sıklet Çeyrek Finali boks karşılaşması Tivibuspor’dan izlenebilecek.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un yeni nesil dijital yayın platformu Tivibu, dünyanın en önemli boks şampiyonalarından biri olan World Boxing Super Series heyecanını aboneleriyle buluşturuyor. Uydu, IPTV, web, akıllı cihazlar ve akıllı TV gibi tüm platformlardan ulaşılabilen Tivibu, birbirinden heyecanlı boks maçları ile abonelerine sunduğu güçlü ve zengin içeriğini genişletiyor. Yayın hakları Tivibu tarafından satın alınan bu dev organizasyon, 9 Eylül’deki çeyrek final mücadeleleri ile başlayacak. Boks tutkunlarının ekran karşısında uzun ve keyifli süreler geçirmesini sağlayacak büyük boks turnuvasının şampiyonu, Muhammed Ali Kupası’nın da sahibi olacak.
Milli Eldiven Avni Yıldırım da ringde
Tivibu ekranlarında izleyeceğimiz World Boxing Super Series heyecanında, milli gururumuz Avni Yıldırım da ringde mücadele eden isimler arasında yer alıyor. Ülkemizin boks alanındaki gururu, profesyonel boksör Avni Yıldırım, bir kez daha bayrağımızı dalgalandırmak için rakiplerinin karşısına çıkacak. Turnuvanın şampiyonluk favorileri arasında yer alan milli boksörümüzün ilk mücadelesi, 7 Ekim’de İngiliz eldiven Chris Eubank Jr’a karşı olacak. 9 Eylül Kruvazör Sıklet Çeyrek Finali boks karşılaşması Tivibuspor’dan izlenebilecek.
Dünya boks yıldızları karşı karşıya
World Boxing Super Series – Muahammad Ali Kupası’nda kesinleşen program ise şu şekilde;
09/09/2017 - Kruvazör Sıklet Çeyrek Final
Oleksandr Usyk - Marco Huck
16/09/2017 - Süper Ortasıklet Çeyrek Final
Callum Smith - Erik Skoglund
23/09/2017 - Kruvazör Sıklet Çeyrek Final
Yunier Dorticos - Dmitry Kudryashov
30/09/2017 - Kruvazör Sıklet Çeyrek Final
Mairis Briedis - Mike Perez
07/10/2017 - Süper Ortasıklet Çeyrek Final
Chris Eubank Jr - Avni Yıldırım
14/10/2017 - Süper Ortasıklet Çeyrek Final
George Groves - Jamie Cox