MWC 2018: SanDisk dünyadaki en hızlı UHS-I microSD kartını duyurdu

Western Digital Company, Mobile World Congress (MWC) 2018’de SanDisk markası altında yeni bir microSD bellek kartını duyurdu.

SanDisk Extreme UHS-I microSDXC 400 GB adındaki bu kart etkileyici bir kapasiteye sahiptir. Buna ek olarak, bu kartın UHS-I microSD kategorisindeki en hızlı kart olduğu iddia ediliyor. Beyan edilen bilgi ise saniyede okuma hızı 160 MB / s, yazma / kayıt hızı ise saniyede 90 MB / s.

Böyle bir kart amiral gemisi akıllı telefonlarda, aksiyon kameralarında ve 4K video kaydı yapan insansız hava taşıtlarında kullanım için uygundur.

Standart Uygulama Performansı Sınıfı 2’ye (A2) karşılık gelir. Bu, kartın Android cihazların dahili belleğini genişletmek için kullanılabileceği anlamına gelir. En az 2000 ürün için uyumlu. Multimedya uygulamalar ve diğer malzemeler için de uygun bir karttır.

SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartı 15.0 × 11.0 × 1.0 mm ölçülere sahip. Çalışma sıcaklığı aralığı ise eksi 25 ° C’den artı 85 ° C’ye kadar uzanır. Ürün, ömür boyu garanti kapsamında satılacak.