NASA, Bugün Mars’ta Suyun Kanıtını Doğruladı

Araştırmacılar Mars'taki mevcut bir sıvı su kütlesinin kanıtını buldular. Bu kütlenin güney kutup bölgesinin altında ve yaklaşık 20km çapında olduğu düşünülüyor.

Önceki araştırmacılar, aralıklı akan sıvı suyun muhtemel belirtilerine ulaşmışlardı. Ancak son buluş, sürekli bir su kitlesinin ilk belirtisidir. Nasa, geçmişte Mars'ın yüzeyinde göl yatakları olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, gezegenin iklimi suyun çoğunun buzda kalmasını sağladı.

Keşif, Mars Express orbiterinde bir radar aracı olan Marsis kullanılarak yapıldı.

Çalışmayı yöneten İtalyan Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Prof Roberto Orosei, “Muhtemelen çok büyük bir göl değil” diyor. Marsis, su tabakasının ne kadar derin olabileceğini belirleyemedi, ancak araştırma ekibi en az bir metre olduğunu tahmin ediyordu.

Profesör Orosei, “Bu gerçekten bir su kütlesi olarak nitelendiriliyor. Bir göl, yeryüzündeki belirli buzullarda olduğu gibi, kaya ve buz arasında bir miktar boşluk bırakan bir tür eriyik kaynağı değil,” diye ekledi.

Mars'ta yaşam anlamına mı geliyor?

Araştırmacılar artık Mars'ın yüzeyinde hayat olmadığını biliyorlar ve artık yerin altını araştırıyorlar.

Dr. Patel, BBC News'e “Yaşamı fiilen saptamaya daha yakın değiliz. Bu bulgunun bize Mars'ta nereye bakılacağının belli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir hazine haritası gibidir" dedi.

Bu son buluş sonrasında ise neler olacağı teknolojinin ne kadar ilerleyeceği ile alakalı. Araştırmacılar uçma kabiliyeti ve 1.5km buzdan delme kapasitesine sahip robotlara ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

BBC