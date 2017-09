NBA 2K18 UK Listelerinde PES 2018’in Önüne Geçti Destiny 2 Halen Lider

Pro Evolution Soccer, top satış listelerinde bir basketbol oyunu tarafından alaşağı edildi.

Bir numarada değişiklik olmamasına rağmen son haftalardaki rekabet satış grafiklerini sürpriz bir şekilde karıştırdı.

PES 2018 tüm formatlarda, NBA 2K18'in satışa sunulmasıyla birlikte önünde kalması bekleniyordu. İngiltere'de geçen hafta yapılan 2K lansmanın sonrasında şimdiye kadar ki en iyi satış rakamlarına yol açtı.

Chart Track'e göre PES 2018, 1500 kopya farkla rakibinin gerisinde kaldı. Bireysel satışlarda PS4 oyunu olarak liderliğini korusa da tüm formatlarda yenilmesi oldukça enteresan. İlk 10'da X BOX One ile 6. sırada da yer alan NBA için işler yolunda. PES'in PlaySatation oyunu olarak kalması üzücü. PES 2018'in Xbox One sürümü 11. sırada bulunuyor.

Metroid: Samus Returns oyunu ise tüm formatlarda 8. sırada, Nintendo 3DS'de 7. sırada olması başarılı olarak görülüyor.

1 (1) Destiny 2 (PS4) 2 (2) Destiny 2 (XO) 3 (-) Pro Evolution Soccer 2018 (PS4) 4 (-) NBA 2K18 (PS4) 5 (3) Uncharted: The Lost Legacy (PS4) 6 (-) NBA 2K18 (XO) 7 (-) Metroid: Samus Returns (3DS) 8 (5) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) 9 (4) Forza Horizon 3 (XO) 10(6) Fallout 4 (XO)

UK Tüm Formatlar – 16 Eylül 2017

1 (1) Destiny 2 (PS4/XO)

2 (-) NBA 2K18 (PS4/XO/360/PS3)

3 (-) PES 2018 (PS4/XO/PS3/360/PC)

4 (5) Fallout 4 (XO/PS4/PC)

5 (2) Uncharted: The Lost Legacy (PS4)

6 (-) Dishonored: Death Of The Outsider (PS4/XO/PC)

7 (4) Grand Theft Auto V (PS4/XO/360/PS3/PC)

8 (-) Metroid: Samus Returns (3DS)

9 (6) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4)

10(3) Forza Horizon 3 (XO)