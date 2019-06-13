Netaş sudaki kayıp kaçağın önünde IoT teknolojisiyle geliştirdiği NEOS Hydro ile geçiyor

Netaş, Türkiye’nin doğal kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için Akıllı Şehir uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında Netaş, elektrik tasarrufu sağlan NEOS ürün ailesine su kaynaklarını korumak için NEOS Hydro’yu ekledi

Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş, akıllı şehir uygulamalarıyla Türkiye’nin doğal kaynaklarının korunmasına destek olmaya devam ediyor. Netaş’ın IoT Platformu ION üzerinde geliştirilen Bulut temelli akıllı otomatik sayaç NEOS Hydro ile su tüketiminde kayıp kaçakların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

NEOS Hydro, veri analizi sayesinde tüketim hareketlerinden yola çıkarak sabit su tüketimi miktarını tespit ediyor. Olası kayıp kaçak durumunda tüketimdeki aşırılıktan yola çıkarak alarm sistemi ile kullanıcıya bildirimde bulunuyor.

Kocaeli’nde kullanılmaya başlandı, hedef yurtdışı pazarlar

İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde pilot olarak uygulanmaya başlayan NEOS Hydro ile belediyelerin yanı sıra havaalanları, marinalar gibi su tüketiminin yoğun olduğu işletmeler ile diğer kamu, kuruluş ve özel şirketler hedefleniyor. Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada akıllı şehir projeleriyle faaliyet gösteren Netaş için NEOS Hydro ayrıca bir ihraç ürünü olarak da önemli potansiyel barındırıyor.

Akıllı teknolojiyle su tüketimini yüzde 30 düşürmek mümkün

Netaş ArGe Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, “2020 itibariyle şehirlerin dünya nüfusunun yüzde 75’ini barındırması bekleniyor. Şehirlerde artan nüfus, daha fazla hava kirliliği, daha fazla enerji kaybı, daha fazla atık sorunu oluşturuyor. Azalan kaynakların en temel ihtiyaçlara etki etmeye başladığı noktada da tasarrufu ve verimliliği artıran akıllı şehir uygulamalarına gereksinim artıyor. Akıllı toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan binalar,çevre ve atık yönetimi gibi basit uygulamalarla da 2050 yılına kadar yaklaşık 22 trilyon dolar tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor. Netaş olarak 45 yıllık ArGe’mizi ülkemizin doğal kaynaklarının korunması için seferber ettik, elektrik tasarrufu sağlayan NEOS Ürün ailesini oluşturmuştuk. Şimdi bu ürün ailesini otomatik akıllı su sayacı ile genişlettik. Raporlara göre, akıllı teknoloji yatırımlarıyla su tüketiminin yüzde 30’a kadar düşürülmesinin mümkün. Bizim de hedefimiz ülkemizde yüzde 50 ila 55’i kayıp kaçak yoluyla israf olan su kaynaklarımızı korumak” dedi.