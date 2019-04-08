Netflix, Amazon ve Google Play’in Xperia 1 ve 10’da izleyebileceğiniz 21: 9 geniş ekran filmler var

16: 9 TV için standart olarak kabul edilirken, Sony'nin 2019 amiral gemisi ( Xperia 1 ) ve orta sınıf akıllı telefonlara ( Xperia 10 ve Plus ) mükemmel bir şekilde uyan, düşündüğünüz daha fazla 21: 9 içerik var.

Netflix orijinal filmlerinin üçte ikisi 21: 9'da çekiliyor , son örneklerde popüler Birdbox ve Mowgli: Orman Efsanesi yer alıyor . Orijinal TV dizilerinin çoğu 18: 9'da sunulmaktadır.

Bu arada Netflix Türkiye'de 7.99 TL, Hindistan ve Malezya’da yalnızca 0.95 dolarlık mobil planları test ediyor. Bu planlar, bir hafta boyunca tek bir cihaz için geçerlidir ve SD'de video akışı sağlar. Haftada 1.8, 2.3 ve 2.3 dolarlık daha yüksek çözünürlük planları var. Yine Türkiye'de 15,99 TL, 27,99 TL ve 39,99 TL'lik Netflix paketleri bulunuyor.

Amazon Prime aboneleri ise, 21: 9 film olan Venom (Sony Pictures'tan az) ve Arrival var. Google Play ayrıca Kara Panter ve Jurassic World: Fallen Kingdom filmleri de dahil olmak üzere UltraWide içeriğine sahiptir .

Bazı oyunlar Valor Arenası da dahil olmak üzere yeni en boy oranını benimsemiştir.ç

Burada ise (bir Google Dokümanlar e-tablosu) 21: 9 (Geniş ekran filmler) filmden oluşan bir kullanıcı listesi (IMDb derecelerine göre sıralanmıştır ) görebilirsiniz.