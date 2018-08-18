Netflix bölüm arasında video reklamları test ediyor, müşteriler çok kızgın

"Bu doğru olamaz. Netflix reklamları?" "Eğer bu olursa üyeliğimi hemen iptal ediyorum." "Lütfen Hayır, reklamları başlatmayın."

Bu cümleler sosyal medya hesaplarından Netflix müşterilerinin gönderdiği yorumlar. Evet, Netflix reklamları test etmeye başladı. Türkiye'de henüz görülmeyen fakat yurt dışında yankıları duyulmaya başlayan bu durum gerçek olacak gibi. Bölüm geçişleri arasında artık reklamlar yayınlanacak.

Haberin kaynağı doğrulandı

Haber yapan cordcuttersnews'e ulaşan Netflix, bu reklamların her zaman atlanabilir olacağını açıkladı. Orijinal söyleme buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdilik test aşamasında olan bu reklam yayınları, eğer 130 milyon aboneye birden uygulanırsa işler karışacak gibi gözüküyor. Reklamları kapatmak için, laptopa ulaşmak için yataktan sürünerek çıkacak onlarca kişi tanıyorum.

Gelişmeleri güncelleyeceğiz.