Netflix: Televizyon Ekranı Tahtını Kaptırmadı!

Türkiye dahil birçok ülkedeki Netflix kullanıcıları film ve dizileri en çok televizyon ekranından seyretmeyi seviyor

Eskiden bir diziyi baştan sona izleyebilmek için televizyon ekranının karşısına geçip yeni bölümünün yayınlanmasını beklemek zorundaydık. Streaming çağında ise artık bir dizinin tüm bölümlerini peş peşe, üstelik akıllı telefondan tablete kadar pek çok farklı cihazda izlemek mümkün. Ancak Netflix’e göre, Türkiye dahil pek çok ülkede, televizyon halihazırda tahtını kaptırmadı, hala dizi ve film izlemek için en çok tercih edilen araç.

Netflix Ürün İnovasyonu Başkan Yardımcısı Chris Jaffe “Eğlence dünyası online’a doğru kayarken tüketiciler de izleme deneyimleri üzerinde daha çok söz sahibi olmaya başladı. Daha fazla seçenek, kalite ve esneklik arıyorlar. Ve bu talepler eğlence dünyasının geleceğini biçimlendiriyor” diyor ve ekliyor: “Birçok cihazın birbirine bağlanabildiği (multi-device connectivity), bağlamsal eğlence (contextual entertainment) çağına giriyoruz.”

Özellikle Türkiye ve Asya Pasifik ülkelerindeki Netflix kullanıcılarının TV izleme alışkanlıklarının benzerlik gösterdiği görülüyor. Hepsi, dizi ve film izlemek için sayıları üç ila beş arasında değişen internet bağlantılı cihazlar kullanıyor. Dizi maratonu keyiflerini akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara çeşitli cihazlar üzerinden tamamlıyor. Gelecekte de tek bir cihazın hakimiyetinin söz konusu olmayacağı öngörülüyor. Aksine, tüketicilerin farklı cihazlardan ve yerlerden herhangi bir aksama yaşamadan istedikleri programları izleyebildikleri ‘bağlamsal eğlence’ anlayışı ön plana çıkacak.

İbre bağlamsal eğlenceyi gösterirken, online dizi ve film izlemek için en çok tercih edilen cihaz halihazırda televizyon. Türkiye’deki Netflix kullanıcılarının internete bağlı televizyonlardan film ve dizi izleme saatlerinin, toplam izlenme saati içinde yüzde 55 oranında arttığı görülüyor. Listenin başını ise akıllı TV’ler çekiyor. Akıllı televizyonları, Apple TV, Roku veya Chromecast gibi online medya içeriklerinin izlenebildiği cihazlar ve Xbox, PlayStation gibi oyun konsolları takip ediyor. Hatta set üstü kutular (set top box) da Netflix kullanıcıları arasında popüler.

Dünya genelinde mobil yükselişte olsa da televizyon hala tüketicilerin eğlence deneyiminin merkezinde yer alıyor. Kanalların yayın akışına ve saatlerine bağlı kalmadan online dizi ve film izleme alışkanlığı artarken, tüketiciler evlerinin rahatlığında, sevdikleri yapımları televizyondan izlemenin keyfine varıyor.

“İnsanlar TV seyretmeyi seviyor ve bu durum yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor. İnternete bağlanabilen TV’lerin en iyi tarafı, farklı kanalların ve programların yayın saatlerinin olduğu doğrusal televizyon yayını (linear TV) ile online dizi ve film izleme deneyimini bir arada sunmaları. İzleyiciler evlerindeki büyük ekranda, kendi zevkleri ve tercihlerine göre seçtikleri yapımları, istedikleri zaman, üç boyutlu ve interaktif olarak seyredebiliyor. Bunun keşfeden Netflix üyeleri, internete bağlı televizyonlarının daha çok keyfini çıkarıyor” diye anlatıyor Jaffe.

TÜRKİYE’DE TELEVİZYONA DAİR RAKAMLAR

Netflix verilerine göre, Türkiye’deki Netflix kullanıcılarının büyük çoğunluğu mobil cihazlar ve laptoplar üzerinden üyelik işlemlerini başlatsa da, bağlantılı televizyon deneyimine geçtikten sonra bu şekilde dizi ve film izlemeyi yeğliyor. Kullanıcıların yüzde 62,4’ü, üye olduktan sonraki altı ay içinde içerikleri çoğunlukla internete bağlı televizyonlardan takip ediyor. Ve Türkiye’de kullanıcıların film ve dizi izlemek için TV ekranı karşında geçirdikleri sürenin, mobil cihazlardan izledikleri sürenin iki katı olduğu görülüyor. Bu da internete bağlı televizyonlardan içerik izleme deneyimine yönelik ilginin artmasının bir sonucu. Nitekim bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki UHD akıllı TV satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’den fazla arttı*.

Televizyon teknolojisindeki gelişmeler de tüketicilerin evlerindeki görsel ve işitsel eğlenceyi daha zenginleştiriyor; artık iyi bir deneyim yaşamak için sadece tam teşekküllü ev sineması sistemlerine ihtiyaç duyulmuyor, soundbar’lar ve iyi kulaklıklar da aynı etkiyi sağlayabiliyor.

Jaffe sözlerini şöyle sürdürüyor: “Görsel ve işitsel inovasyonların yanı sıra online yayınlanan dizi ve filmlerin kalitesi de çok yüksek ve sayıları da giderek artıyor. Netflix’te çok sayıda Ultra HD 4K ve High Dynamic Range (HDR) içerik mevcut, ayrıca kataloğun yarısından fazlası 5.1 surround ses sistemini destekliyor. Bununla birlikte üç boyutlu Dolby Atmos ses sistemlerini de destekliyoruz.”

Netflix’te Okja, BLAME! ve Death Note gibi yapımları Dolby Atmos ses ile izlemek mümkün. Önümüzdeki aylarda ise Stranger Things 2, dört gözle beklenen Marvel’s The Punisher ve Will Smith’li Bright gibi içerikler de Netflix’in görsel ve işitsel açıdan en iyi ev eğlencesi deneyimini sunacak özellikteki içerikler kütüphanesinde yer alacak.