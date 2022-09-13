Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına bir daha zam yapıldı

Dünyaca en çok tercih edilen akış platformlarından olan Netflix, Türkiye’deki üyelik ücretlerine ikinci bir zam yapma kararı aldı.

Yeni platformların çıkmasıyla üyelerini kaybeden Netflix Türkiye, buna rağmen zam yapılacağını duyurdu. Nisan 2022’de yaptığı zam ile beraber Temel paket 37,99 TL, Standart paket 57,99 TL, Özel paket ise 77,99 TL’den satışa sunulmuştu. 13 Eylül itibarıyla fiyatlarını güncelleyen Neftlix Türkiye yeni fiyat skalasını duyurdu.

Temel paket 45,99 TL, Standart paket 69,99 TL, Özel paket ise tam 93,99 TL olarak açıklandı.



İşte Netflix Türkiye’den zam sonrası yapılan açıklama;

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”