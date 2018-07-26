Netflix’te En Sevilen Dizi ve Film Karakterleri Profil Simgelerine Dönüşüyor

Netflix’te Profil Simgeleri Yenilendi En Sevilen Dizi ve Film Karakterleri Profil Simgelerine Dönüşüyor

Her ay yüzlerce yeni film, dizi ve belgeseli arşivine katarak sürekli kendini yenileyen Netflix şimdi de profil simgeleriyle eğlenceli bir yeniliğe daha imza atıyor. Tek hesaptan beş ayrı profili yönetme imkanı tanıyan Netflix’in yeni profil simgeleriyle kullanıcılar profillerini daha da kişisel hale getirebilecek. La Casa De Papel’den Marvel’s The Defenders’a, Stranger Things’ten Bright’a, Netflix yapımlarının en sevilen karakterlerinden bazılarını da içeren yepyeni simgelerle profiller artık çok daha eğlenceli.

Üyelerin seveceği içeriklere ulaşmasını kolaylaştırmak, kullanıcılara gelişmiş seviyede kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak için yeni özelliklerle kendini geliştiren Netflix, profil özelliğini ilk olarak Ağustos 2013'te duyurdu. Tek hesapta beş ayrı profil açma özelliği sayesinde son beş yıldır aile içindeki herkes kendi profilinde, kendi izleme geçmişine göre kişiye özel izleme önerileri alabiliyor. Böylelikle Netflix herkese en isabetli izleme tavsiyelerini verebiliyor.

Bugün duyurulan yeni profil simgeleri ise, son beş yılda kullandığınız ve artık klasikleşmiş simgeleri eğlence filtresinden geçiyor. Çok daha eğlenceli, sevilen Netflix yapımlarının karakterlerini de içeren pek çok yeni simge seçeneği ile Netflix ile olan bağınızı çok daha kişisel ve eşsiz bir profille ifade edebilirsiniz.

Yeni profil simgeleri birkaç hafta içinde web sitesinde, mobil cihazlar ve televizyonlarda kullanıma sunulacak. Netflix Profil Yönetimi sayfasında yenilenen simgelere göz atmayı unutmayın.

Netflix Ürün İnovasyon Yöneticisi Cathy Conk, “Netflix'teki dizi ve filmlerin sizin için zaman geçirmekten çok daha büyük bir anlam taşıdığının farkındayız. Öyküler ve karakterler aynı zamanda sizlerin kahramanları, dost gibi görünen düşmanları, ruh ikizleri ve çok daha fazlası. Hayranlığınızı gösterebilmeniz ve Netflix ile daha eşsiz bir bağ kurabilmenizi sağlamak için yeni bir yol sunmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.