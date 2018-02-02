Netmarble’dan Yeni Mobil Oyun Fishing Strike

Hızla gelişmeye devam eden mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp, telefonlar için düzenlediği yeni balık tutma oyunu Fishing Strike için ön kayıtları bugün başladı.

Oyunun çıkacağı güne kadar geçen sürede oyuncular, oynayarak kaliteli çeşitli ödüller kazanacaklar. Bu ödüller kaliteli bir tekne, ahşap kamış olta seti ve platin şans kutusunda bulunan çeşitli oyun içi ödüller kazanabilecekler. Tüm ödüller, Fishing Strike Şubat ayı içinde İOS ve Android‘te yayınlanacak ön kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Oyun VR ve AR teknolojilerini destekliyor

Oyun VR ve AR desteklediği için ilk balık tutma oyunu olması ile oyuncular kendi akvaryumlarını VR ve AR modunda izleyebilecekler. VR ve AR sayesinde eşsiz görüntülerle birlikte suyun altında en iyi balıkları tutmalarını sağlıyor.